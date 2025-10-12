Women’s World Cup 2025: 47 साल में सिर्फ तीन बार ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई है भारतीय टीम, आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा अहम मुकाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक़ाबला आज (Photo - IANS)
India vs Australia, Women's World Cup 2025: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम के लिए शुरुआती दो मुकाबले थोड़े आसान रहे, लेकिन अब उसके लिए राह काफी कठिन होती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद तो ये साफ हो गया है कि यदि भारतीय टीम को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को जीत हासिल करनी है तो उसे अपने खेल के स्तर को उठाना पड़ेगा। खासतौर पर भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार करने की जरूरत है, जो पिछले तीन मैचों में औसत रही है। इसके अलावा, गेंदबाजी और फील्डिंग में भी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखना होगा।
भारतीय टीम को यदि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करनी है तो उसे नई सोच और रणनीति अपनानी होगी।
भारतीय टीम महिला वनडे विश्व कप में पदार्पण के बाद से पिछले 47 साल में ऑस्ट्रेलियाई टीम को महज तीन बार हरा सकी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच वनडे विश्व कप में अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं जिनमे से नौ बार ऑस्ट्रेलिया (1978, 1982 में दो मैच, 1993, 1997, 2000, 2005, 2017 ,2022) ने जीत दर्ज की है जबकि भारत तीन बार (2009 में दो बार और 2017) ही जीत सका है । 2017 में इंग्लैंड में हुए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर के 171 रन के योगदान से भारत ने जीत दर्ज की थी।
भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब रिकॉर्ड भी एक बड़ी चुनौती है। दोनों टीमों के बीच कुल 59 वनडे मैचों में भारत ने सिर्फ 11 जीते हैं। वहीं, पिछले 10 वनडे में भारत को एक में जीत नसीब हुई है। भारतीय टीम ने ये जीत हाल ही में 17 सितंबर को चंडीगढ़ में 102 रन से हासिल की थी। भारतीय टीम को इस जीत से प्रेरणा हासिल करनी होगी।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछला मैच हारने के बावजूद भारतीय टीम के अंतिम एकादश में बदलाव करने की संभावना नहीं है। वहीं, लगातार तीन मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम भी बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरेगी।
पहले गेंदबाजी करने वाली टीम फायदे में रहेगी
एसीए-वीडीसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों की मददगार रहेगी और यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है। यहां खेले गए पिछले छह में से पांच मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। जहां तक स्कोर की बात है तो पिच सूखी है और यहां कम से कम 270 प्लस स्कोर बनाना होगा।
विशाखापत्तनम में गर्मी और उमस है। हालांकि यहां पिछले दो दिन से बारिश नहीं हुई है लेकिन बादल छाए हुए हैं। रविवार को यहां हल्की बारिश आने की संभावना है। रात को यहां ओस पड़ती है और गेंद गीली होने के कारण गेंदबाजों को ग्रिप बनाने में मुश्किल होती है। इस कारण टॉस जीतने के बाद यहां टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं।
शुक्रवार और शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही टीमों ने नेट सेशन किया इस दौरान दोनों टीमों की तैयारियों में बड़ा अंतर दिखा। भारतीय बल्लेबाज नेट्स पर पारंपरिक मैदानी शॉट्स और डिफेंस करती हुई नजर आईं। दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों न लंबे शॉट्स लगाने का अभ्यास किया। नेट्स पर तैयारी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में ज्यादा आक्रामकता नजर आई।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025