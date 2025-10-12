Patrika LogoSwitch to English

Women's World Cup 2025: 47 साल में सिर्फ तीन बार ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई है भारतीय टीम, आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा अहम मुकाबला

भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब रिकॉर्ड भी एक बड़ी चुनौती है। दोनों टीमों के बीच कुल 59 वनडे मैचों में भारत ने सिर्फ 11 जीते हैं। वहीं, पिछले 10 वनडे में भारत को एक में जीत नसीब हुई है। भारतीय टीम ने ये जीत हाल ही में 17 सितंबर को चंडीगढ़ में 102 रन से हासिल की थी। भारतीय टीम को इस जीत से प्रेरणा हासिल करनी होगी।

3 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 12, 2025

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक़ाबला आज (Photo - IANS)

India vs Australia, Women's World Cup 2025: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम के लिए शुरुआती दो मुकाबले थोड़े आसान रहे, लेकिन अब उसके लिए राह काफी कठिन होती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद तो ये साफ हो गया है कि यदि भारतीय टीम को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को जीत हासिल करनी है तो उसे अपने खेल के स्तर को उठाना पड़ेगा। खासतौर पर भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार करने की जरूरत है, जो पिछले तीन मैचों में औसत रही है। इसके अलावा, गेंदबाजी और फील्डिंग में भी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखना होगा।

नई रणनीति बनाने की जरूरत-

भारतीय टीम को यदि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करनी है तो उसे नई सोच और रणनीति अपनानी होगी।


  1. भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा और डॉट गेंद कम से कम खेलनी होगी। शीर्ष पांच में से किसी दो बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलने की जरूरत है।




  2. पिछले तीन मैचों में भारतीय टीम के शुरुआती छह बल्लेबाजों का क्रम एक जैसा रहा। टीम चाहें तो बल्लेबाजीक्रम में बदलाव कर सकती है, जिससे विपक्षी टीम को चौंकाया जा सके।




  3. भारतीय तेज गेंदबाजों को खासतौर पर आखिरी ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तेज गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन भारी पड़ा था।

47 साल में सिर्फ तीन बार ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई है भारतीय टीम

भारतीय टीम महिला वनडे विश्व कप में पदार्पण के बाद से पिछले 47 साल में ऑस्ट्रेलियाई टीम को महज तीन बार हरा सकी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच वनडे विश्व कप में अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं जिनमे से नौ बार ऑस्ट्रेलिया (1978, 1982 में दो मैच, 1993, 1997, 2000, 2005, 2017 ,2022) ने जीत दर्ज की है जबकि भारत तीन बार (2009 में दो बार और 2017) ही जीत सका है । 2017 में इंग्लैंड में हुए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर के 171 रन के योगदान से भारत ने जीत दर्ज की थी।

खराब रिकॉर्ड भी बड़ी चुनौती

भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब रिकॉर्ड भी एक बड़ी चुनौती है। दोनों टीमों के बीच कुल 59 वनडे मैचों में भारत ने सिर्फ 11 जीते हैं। वहीं, पिछले 10 वनडे में भारत को एक में जीत नसीब हुई है। भारतीय टीम ने ये जीत हाल ही में 17 सितंबर को चंडीगढ़ में 102 रन से हासिल की थी। भारतीय टीम को इस जीत से प्रेरणा हासिल करनी होगी।

अंतिम एकादश में बदलाव की संभावना नहीं-

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछला मैच हारने के बावजूद भारतीय टीम के अंतिम एकादश में बदलाव करने की संभावना नहीं है। वहीं, लगातार तीन मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम भी बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरेगी।

पिच रिपोर्ट-

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम फायदे में रहेगी
एसीए-वीडीसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों की मददगार रहेगी और यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है। यहां खेले गए पिछले छह में से पांच मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। जहां तक स्कोर की बात है तो पिच सूखी है और यहां कम से कम 270 प्लस स्कोर बनाना होगा।

ओस की रहेगी भूमिका-

विशाखापत्तनम में गर्मी और उमस है। हालांकि यहां पिछले दो दिन से बारिश नहीं हुई है लेकिन बादल छाए हुए हैं। रविवार को यहां हल्की बारिश आने की संभावना है। रात को यहां ओस पड़ती है और गेंद गीली होने के कारण गेंदबाजों को ग्रिप बनाने में मुश्किल होती है। इस कारण टॉस जीतने के बाद यहां टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेट सेशन में दिखा बड़ा अंतर

शुक्रवार और शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही टीमों ने नेट सेशन किया इस दौरान दोनों टीमों की तैयारियों में बड़ा अंतर दिखा। भारतीय बल्लेबाज नेट्स पर पारंपरिक मैदानी शॉट्स और डिफेंस करती हुई नजर आईं। दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों न लंबे शॉट्स लगाने का अभ्यास किया। नेट्स पर तैयारी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में ज्यादा आक्रामकता नजर आई।

Women's World Cup 2025

Published on:

12 Oct 2025 09:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women's World Cup 2025: 47 साल में सिर्फ तीन बार ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई है भारतीय टीम, आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा अहम मुकाबला

