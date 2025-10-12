Women’s World Cup 2025: 47 साल में सिर्फ तीन बार ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई है भारतीय टीम, आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा अहम मुकाबला

India vs Australia, Women's World Cup 2025: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम के लिए शुरुआती दो मुकाबले थोड़े आसान रहे, लेकिन अब उसके लिए राह काफी कठिन होती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद तो ये साफ हो गया है कि यदि भारतीय टीम को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को जीत हासिल करनी है तो उसे अपने खेल के स्तर को उठाना पड़ेगा। खासतौर पर भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार करने की जरूरत है, जो पिछले तीन मैचों में औसत रही है। इसके अलावा, गेंदबाजी और फील्डिंग में भी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखना होगा।