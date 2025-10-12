Patrika LogoSwitch to English

Women's World Cup 2025: मात्र 150 रुपये में स्टेडियम में बैठकर देखें मैच, आज से सेमीफाइनल टिकटों की बिक्री शुरू

रिलीज में कहा गया है कि पहले सेमीफ़ाइनल के टिकट गुवाहाटी में 29 सितंबर के लिए उपलब्ध होंगे। अगर पाकिस्तान क्वालीफ़ाई करता है, तो पहला सेमीफ़ाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसी स्थिति में गुवाहाटी के लिए टिकट बुक कराने वाले प्रशंसकों को 100% रिफंड दिया जाएगा।

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 12, 2025

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table

आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketworldcup)

Semifinal Ticket sale, Women's World Cup 2025: आईसीसी ने बताया है कि महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफ़ाइनल के टिकटों की बिक्री 11 अक्तूबर को भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगी। गूगल पे उपयोगकर्ताओं के लिए सामान्य बिक्री से पहले दो दिन की प्री-सेल की विशेष विंडो रहेगी और सामान्य बिक्री 13 अक्टूबर को शाम 7 बजे लाइव होगी।

रिलीज में कहा गया है कि पहले सेमीफ़ाइनल के टिकट गुवाहाटी में 29 सितंबर के लिए उपलब्ध होंगे। अगर पाकिस्तान क्वालीफ़ाई करता है, तो पहला सेमीफ़ाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसी स्थिति में गुवाहाटी के लिए टिकट बुक कराने वाले प्रशंसकों को 100% रिफंड दिया जाएगा। पाकिस्तान के क्वालीफ़ाई करने की संभावनाएं कमजोर मानी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले तीनों मैच हारे हैं, जिनमें बांग्लादेश के ख़िलाफ हार भी शामिल है।

पहले सेमीफ़ाइनल के टिकटों की शुरूआती कीमत 100 रूपये रखी गई है जबकि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफ़ाइनल के टिकट 150 रूपये के हैं। नवी मुंबई स्टेडियम ने हाल के समय में महिला क्रिकेट मैचों में बड़ी भीड़ आकर्षित की है।

विशाखापट्टनम में 12 अक्तूबर को होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच और इंदौर में 19 अक्तूबर को होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड मैच के टिकट पहले ही बिक चुके हैं। 23 अक्तूबर के भारत बनाम न्यूज़ीलैंड और 26 अक्तूबर के भारत बनाम बांग्लादेश मैच के टिकट भी जल्द ही बिकने के कगार पर हैं।

टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में 22,843 दर्शक मौजूद रहे जो किसी भी आईसीसी महिला प्रतियोगिता के लीग चरण के मैच के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपस्थिति है। पिछला रिकॉर्ड दुबई में आयोजित महिला टी20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए 15,935 दर्शकों का था।

Women's World Cup 2025

Published on:

12 Oct 2025 08:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women's World Cup 2025: मात्र 150 रुपये में स्टेडियम में बैठकर देखें मैच, आज से सेमीफाइनल टिकटों की बिक्री शुरू

