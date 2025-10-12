Women’s World Cup 2025: मात्र 150 रुपये में स्टेडियम में बैठकर देखें मैच, आज से सेमीफाइनल टिकटों की बिक्री शुरू

रिलीज में कहा गया है कि पहले सेमीफ़ाइनल के टिकट गुवाहाटी में 29 सितंबर के लिए उपलब्ध होंगे। अगर पाकिस्तान क्वालीफ़ाई करता है, तो पहला सेमीफ़ाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसी स्थिति में गुवाहाटी के लिए टिकट बुक कराने वाले प्रशंसकों को 100% रिफंड दिया जाएगा। पाकिस्तान के क्वालीफ़ाई करने की संभावनाएं कमजोर मानी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले तीनों मैच हारे हैं, जिनमें बांग्लादेश के ख़िलाफ हार भी शामिल है।