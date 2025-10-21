Patrika LogoSwitch to English

World Cup 2025: पाकिस्तान महिला टीम के साथ हुआ बड़ा खेल, 10 ओवर की कटौती में घटे सिर्फ 7 रन

पाकिस्तान टीम विश्व कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। टीम अब तक विश्व कप में एक भी मैच नहीं जीत सकी है। टीम की बल्लेबाजी ने हर मैच में निराश किया है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 21, 2025

SA vs PAK Womens World Cup 2025

साउथ अफ्रिका बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)

Women's World Cup 2025, PAK vs SA: महिला विश्व कप के 22वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 9 विकेट के नुकसान पर 312 रन बनाए हैं। बारिश की वजह से मैच 50 की जगह 40 ओवर का किया गया है और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को 306 रन का लक्ष्य दिया गया है। मतलब 10 ओवर कम खेलने को मिलेंगे लेकिन रन सिर्फ 7 कम किए गए हैं।

कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम को पहला झटका 5 के स्कोर पर तंजीम ब्रिट्स के रूप में लगा। इसके बाद कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और सुने लुस ने दूसरे विकेट के लिए 118 रन की मजबूत साझेदारी की। लुस 59 गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद चौथे विकेट के लिए वोल्वार्ड्ट ने मारिजेन कैप के साथ 64 रन की साझेदारी की।

सादिया और नसरा ने झटके 3-3 विकेट

वोल्वार्ड्ट चौथे विकेट के रूप में 82 गेंद पर 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुईं। मारिजेन कैप 43 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहीं। नादिने डे क्लार्क ने 16 गेंद पर 41 रन की पारी खेली। इन 4 पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट पर 312 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से सादिया इकबाल ने 8 ओवर में 63 रन देकर 3, नशरा संधु ने 8 ओवर में 45 रन देकर 3, और फातिमा सना ने 8 ओवर में 69 रन देकर 1 विकेट लिए।

पाकिस्तान टीम विश्व कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। टीम अब तक विश्व कप में एक भी मैच नहीं जीत सकी है। टीम की बल्लेबाजी ने हर मैच में निराश किया है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका का दिया 306 रन का लक्ष्य कहीं से भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला है।

Hindi News / Sports / Cricket News / World Cup 2025: पाकिस्तान महिला टीम के साथ हुआ बड़ा खेल, 10 ओवर की कटौती में घटे सिर्फ 7 रन

Women's World Cup 2025

