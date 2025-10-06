भारत-वेस्टइंडीज सीरीज के बीच विश्व कप विजेता पूर्व स्टार खिलाड़ी के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

Bernard Julien Passes Away: भारत बनाम वेस्‍टइंडीज टेस्‍ट सीरीज के बीच एक दुखद खबर सामने आई है। वेस्टइंडीज़ के पूर्व ऑलराउंडर और विश्व कप विजेता बर्नार्ड जूलियन ने 75 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। उनका निधन उत्तरी त्रिनिदाद के वाल्सेन शहर में हुआ है। वे 1975 में वेस्टइंडीज़ को विश्व कप खिताब दिलाने वाली टीम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। 1975 में पहले एकदिवसीय विश्व कप के दौरान जूलियन वेस्टइंडीज़ के लिए एक शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में श्रीलंका के खिलाफ चार विकेट और सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार विकेट लिए थे। उन्होंने प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से भी एक महत्वपूर्ण पारी भी खेली थी।