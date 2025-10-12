Patrika LogoSwitch to English

वेस्टइंडीज को हराने के साथ सबसे ज्यादा अंक होने के बावजूद WTC की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर नहीं पहुंचेगा भारत, जानें क्‍यों

WTC 2025-27 Points Table Update: भारत वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन, इस सीरीज को जीतने और सबसे ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगी? 

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Oct 12, 2025

World Test Championship 2025-27 Points Table Update

वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: IANS)

World Test Championship 2025-27 Points Table Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत खेले जा रहे दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की आधी टीम 160 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई है। वेस्टइंडीज भारत से पहली पारी के आधार पर 358 रन पीछे है। फॉलोऑन टालने के लिए अभी भी उसे करीब 150 रन की दरकार है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यहां से भारत की जीत पक्की है। इससे पहले अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने पारी और 140 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। अब सवाल ये है कि भारत अगर दूसरा टेस्‍ट जीतता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में क्‍या बदलाव देखने को मिलेगा?

टॉप पर काबिज ऑस्ट्रेलिया

बता दें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 पॉइंट्स टेबल में फिलहाल ऑस्‍ट्रेलिया की टीम तीन मैचों में तीन जीत और 36 अंक लेकर 100 प्रतिशत जीत के साथ शीर्ष पर काबिज है। वहीं, श्रीलंका की टीम 2 मैचों में एक 1, एक ड्रॉ और 16 अंक लेकर 66.670 प्रतिशत जीत के साथ दूसरे पायदान पर है।

सबसे ज्यादा अंक होने के बावजूद टॉप पर नहीं पहुंचेगा भारत

भारतीय टीम की बात करे तो वह अब तक 6 मैचों में 4 जीत, दो हार और एक ड्रॉ के बाद 40 अंक लेकर 55.560 प्रतिशत जीत के बाद तीसरे स्थान पर है। अगर भारत वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में हरा देता है तो उसके 7 मैचों में 4 जीत, 2 हार, 1 ड्रॉ के बाद 52 अंक के साथ जीत प्रतिशत 61.900 हो जाएगा। लेकिन, वह सबसे ज्यादा अंक लेकर भी टॉप-2 में जगह नहीं बना सकेगी, क्योंकि डब्‍ल्‍यूटीसी में टीमों की रैंकिंग अंकों के आधार पर नहीं, बल्कि जीत प्रतिशत पर तय होती है।

WTC 2025-27 की मौजूदा पॉइंट्स टेबल

रैंकटीममैचजीतेहारेड्रॉबेनतीजाअंकजीत प्रतिशत
1ऑस्‍ट्रेलिया3300036100.000
2श्रीलंका210101666.670
3भारत632104055.560
4इंग्‍लैंड522102643.330
5बांग्‍लादेश20110416.670
6वेस्‍टइंडीज4040000.000

विंडीज से दूसरा टेस्‍ट जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में ये होगा बदलाव

रैंकटीममैचजीतेहारेड्रॉबेनतीजाअंकजीत प्रतिशत
1ऑस्‍ट्रेलिया3300036100.000
2श्रीलंका210101666.670
3भारत742105261.900
4इंग्‍लैंड522102643.330
5बांग्‍लादेश20110416.670
6वेस्‍टइंडीज5050000.000

