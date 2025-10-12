World Test Championship 2025-27 Points Table Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत खेले जा रहे दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की आधी टीम 160 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई है। वेस्टइंडीज भारत से पहली पारी के आधार पर 358 रन पीछे है। फॉलोऑन टालने के लिए अभी भी उसे करीब 150 रन की दरकार है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यहां से भारत की जीत पक्की है। इससे पहले अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने पारी और 140 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। अब सवाल ये है कि भारत अगर दूसरा टेस्‍ट जीतता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में क्‍या बदलाव देखने को मिलेगा?