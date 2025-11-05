WPL 2026 Auction date: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 के बाद भारत समेत दुनिया भर की महिला क्रिकेटर महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) में धमाल मचाती नजर आएंगी। रिपोर्ट की मानें तो महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी की तारीख तय हो गई है। डब्‍ल्‍यूपीएल के चौथे सीजन ऑक्‍शन गुरुवार 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी फ्रेंचाइजियों को इसकी सूचना दे दी है। ऑक्‍शन का आयोजन दिल्‍ली में इंदिरा गांधी एयर पोर्ट के पास एरोसिटी के एक होटल में होगा।