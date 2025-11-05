Patrika LogoSwitch to English

वर्ल्‍ड कप के बाद अब WPL में धमाल मचाएंगी महिलाएं, 2026 के ऑक्‍शन की तारीख हुई तय!

WPL 2026 Auction date: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के ऑक्‍शन की तारीख सामने आ गई है। ये ऑक्‍शन दिल्‍ली में 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस बार सभी फैंचाइजी अधिकतम पांच खिलाड़ी ही रिटेन कर सकेंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 05, 2025

WPL 2026 Auction date

डब्ल्यूपीएल 2026 में होगी बड़ी नीलामी। (photo - WPL official site)

WPL 2026 Auction date: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 के बाद भारत समेत दुनिया भर की महिला क्रिकेटर महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) में धमाल मचाती नजर आएंगी। रिपोर्ट की मानें तो महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी की तारीख तय हो गई है। डब्‍ल्‍यूपीएल के चौथे सीजन ऑक्‍शन गुरुवार 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी फ्रेंचाइजियों को इसकी सूचना दे दी है। ऑक्‍शन का आयोजन दिल्‍ली में इंदिरा गांधी एयर पोर्ट के पास एरोसिटी के एक होटल में होगा।

अधिकतम 5 खिलाड़ियों को कर सकेंगे रिटेन 

स्पोर्ट्सस्टार की एक रिपोर्ट में डब्‍ल्‍यूपीएल 2026 ऑक्‍शन की तारीख 27 नवंबर को होने का दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की ऑक्‍शन बड़ा होगा, जहां सभी फ्रेंचाइजियों को अपनी टीमें नए सिरे से बनानी होंगी। टीमों को पहले ही बता दिए गए नियमों के अनुसार, वे अधिकतम पांच खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं, जिसमें अधिकतम तीन भारतीय खिलाड़ी और न्यूनतम दो विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे।

इसके अलावा अगर कोई टीम सभी पांचों खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती हैं तो उनमें से एक अनकैप्ड भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी होना जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रिटेंशन के लिए स्लैब भी तय हो गए हैं। नीलामी की राशि प्रति टीम 15 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

रिटेंशन नियम

रिपोर्ट में बताए गए नियम के अनुसार, यदि कोई फ्रैंचाइजी पांच खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती है तो उसके पर्स से 9.25 करोड़ रुपये काट लिए जाएंगे। जबकि चार के लिए यह कटौती 8.75 करोड़ रुपये होगी, तीन के लिए यह 7.75 करोड़ रुपये, दो के लिए यह 6 करोड़ रुपये और एक के लिए 3.5 करोड़ रुपये की कटौती होगी।

RTM का विकल्प पड़ सकता है महंगा

इसके अलावा सभी टीमों के पास राइट-टू-प्लेयर (RTM) का विकल्प भी होगा, ताकि वे पिछले सीजन से अपनी टीम के मुख्य प्‍लेयर्स को रिटेन कर सकें। लेकिन, यह थोड़ा महंगा भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें अभी भी 10-11 और खिलाड़ी लेने होंगे।

