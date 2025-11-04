Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वर्ल्डकप के खत्म होते ही शेफाली बनी कप्तान, इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी में संभालेंगी इस टीम की कमान

आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के फाइनल में शानदार पारी के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाली शेफाली वर्मा को अब एक और जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें नॉर्थ जोन टीम का कप्तान बनाया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 04, 2025

Shefali Verma Celebrating Wicket

विकेट लेने के बाद जश्न मनाती हुईं शेफाली वर्मा (फोटो- IANS)

Shefali Verma Become Captain: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार शेफाली वर्मा वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद दुनियाभर से तारीफ बटोर रही हैं। नबी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले के 2 दिन बाद उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी गई है। शेफाली अब सीनियर इंटर जोनल टी-20 ट्रॉफी में नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी करती हुई नजर आएंगी। यह टूर्नामेंट 4 नवंबर से नागालैंड में शुरू होगा। आपको बता दें कि शेफाली ने 2023 में आयोजित पहले अंडर 19 वूमेंस टी20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए चैंपियन बनाया था। अब उन्हें घरेलू क्रिकेट में वही कप्तानी वाली स्किल दिखाने का मौका मिला है।

इस टूर्नामेंट में छह टीमें उतर रही हैं और बीसीसीआई ने इसके लिए खिलाड़ियों का चयन भी कर लिया है। शेफाली के अलावा भारत के लिए खेलने वाली नुजहत परवीन, टिटास साधु, साइका इशाक, श्वेता सहरावत, तानिया भाटिया, सयाली सटघरे, तेजल हसबनीस, साइमा ठाकोर, किरण नवगिरे, सबिनेनी मेघना, आशा सोभना, सजना सजीवन जैसी जानी-मानी खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में खेलती दिखाई देंगी।

सेंट्रल जोन की पूरी टीम

नुजहत परवीन (कप्तान और विकेटकीपर), निकिता सिंह (उपकप्तान), सिमरन दिलबहादुर, नेहा बडवाइक, अनुष्का शर्मा, वैष्णवी शर्मा, शुचि उपाध्याय, अनन्या दुबे, मोना मेश्राम, सुमन मीणा, दिशा कसाट, संपदा दीक्षित, अंजलि सिंह, अमीषा बहुखंडी और नंदनी कश्यप (विकेटकीपर)।

ईस्ट जोन की पूरी टीम

मीता पॉल (कप्तान), अश्वनी कुमारी (उप-कप्तान), प्रियंका लुथरा, धारा गुजर, तनुश्री सरकार, रश्मी गुढ़िया (विकेटकीपर), जिन्तिमणि कलिता, रश्मी डे, तन्मयी बेहरा, सुश्री दिब्यदर्शिनी, टिटास साधु, साइका इशाक, आरती कुमारी, ममता पासवान और प्रियंका अचार्जी।

नॉर्थ-ईस्ट जोन की पूरी टीम

देबस्मिता दत्ता (कप्तान), नबाम यापु (उप-कप्तान), किरणबाला हाओरुंगबाम, लालरिनफेली पौतु, रितिसिया नोंगबेट, नाजमीन खातून (विकेटकीपर), समयिता प्रधान, प्रियंका कुर्मी, विपेनी, नंदिका कुमारी, नबाम अभि, प्रणिता छेत्री, सोलिना जाबा, प्रिमुला छेत्री और रंजीता कोइजाम।

नॉर्थ जोन की पूरी टीम

शेफाली वर्मा (कप्तान), श्वेता सहरावत (उप-कप्तान), दिया यादव, आयुषी सोनी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), एसएम सिंह, भारती रावल, बावनदीप कौर, मन्नत कश्यप, अमनदीप कौर, कोमलप्रीत कौर, अनन्या शर्मा, सोनी यादव और नज़मा, नंदिनी।

वेस्ट जोन की पूरी टीम

अनुजा पाटिल (कप्तान), सयाली सटघरे (उप-कप्तान), पूनम खेमनार, धरानी थप्पेटला, तेजल हसबनिस, साइमा ठाकोर, हुमैरा काजी, इरा जाधव, किरण नवगिरे, अमृता जोसेफ, केशा पटेल, अर्शिया धारीवाल, उमेश्वरी जेठवा (विकेटकीपर), सिमरन पटेल और इशिता खले।

साउथ जोन की पूरी टीम

निकी प्रसाद (कप्तान), सबिनेनी मेघना (उप-कप्तान), कमलिनी जी (विकेटकीपर), वृंदा दिनेश, युवश्री के, आशा शोभना, चल्लुरु प्रत्युषा, प्रणवी चंद्रा, सहाना पवार, सयाली अनिल लोनकर, मडिवाला ममता (विकेटकीपर), सजना सजीवन, मोनिका पटेल, शबनम शकील और अनुषा सुंदरेसन।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

04 Nov 2025 05:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वर्ल्डकप के खत्म होते ही शेफाली बनी कप्तान, इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी में संभालेंगी इस टीम की कमान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने से चूके, इस टूर्नामेंट में महज इतनी गेंदों में लगाई फिफ्टी

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

2 महीने में 5वीं बार होने जा रहा IND vs PAK, इस बार युवाओं पर 12 साल के सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी

Jitesh sharma leading india a in emerging asia cup 2025
क्रिकेट

ICC Women’s ODI Rankings: जेमिमा रोड्रिग्स ने लगाई लंबी छलांग, स्मृति मंधाना को उठाना पड़ा नुकसान

Jemimah Rodrigues, Smriti Mandhana
क्रिकेट

ICC Women’s World Cup की टीम में हरमनप्रीत को जगह नहीं, स्मृति समेत इन 3 भारतीयों को किया गया शामिल

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

वर्ल्डकप की टीम में भी शेफाली नहीं हुई थीं सेलेक्ट, लेकिन फाइनल में मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड

Shefali Verma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.