वर्ल्डकप के खत्म होते ही शेफाली बनी कप्तान, इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी में संभालेंगी इस टीम की कमान

Shefali Verma Become Captain: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार शेफाली वर्मा वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद दुनियाभर से तारीफ बटोर रही हैं। नबी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले के 2 दिन बाद उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी गई है। शेफाली अब सीनियर इंटर जोनल टी-20 ट्रॉफी में नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी करती हुई नजर आएंगी। यह टूर्नामेंट 4 नवंबर से नागालैंड में शुरू होगा। आपको बता दें कि शेफाली ने 2023 में आयोजित पहले अंडर 19 वूमेंस टी20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए चैंपियन बनाया था। अब उन्हें घरेलू क्रिकेट में वही कप्तानी वाली स्किल दिखाने का मौका मिला है।