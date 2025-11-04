वर्ल्डकप के खत्म होते ही शेफाली बनी कप्तान, इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी में संभालेंगी इस टीम की कमान

विकेट लेने के बाद जश्न मनाती हुईं शेफाली वर्मा (फोटो- IANS)
Shefali Verma Become Captain: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार शेफाली वर्मा वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद दुनियाभर से तारीफ बटोर रही हैं। नबी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले के 2 दिन बाद उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी गई है। शेफाली अब सीनियर इंटर जोनल टी-20 ट्रॉफी में नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी करती हुई नजर आएंगी। यह टूर्नामेंट 4 नवंबर से नागालैंड में शुरू होगा। आपको बता दें कि शेफाली ने 2023 में आयोजित पहले अंडर 19 वूमेंस टी20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए चैंपियन बनाया था। अब उन्हें घरेलू क्रिकेट में वही कप्तानी वाली स्किल दिखाने का मौका मिला है।
इस टूर्नामेंट में छह टीमें उतर रही हैं और बीसीसीआई ने इसके लिए खिलाड़ियों का चयन भी कर लिया है। शेफाली के अलावा भारत के लिए खेलने वाली नुजहत परवीन, टिटास साधु, साइका इशाक, श्वेता सहरावत, तानिया भाटिया, सयाली सटघरे, तेजल हसबनीस, साइमा ठाकोर, किरण नवगिरे, सबिनेनी मेघना, आशा सोभना, सजना सजीवन जैसी जानी-मानी खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में खेलती दिखाई देंगी।
नुजहत परवीन (कप्तान और विकेटकीपर), निकिता सिंह (उपकप्तान), सिमरन दिलबहादुर, नेहा बडवाइक, अनुष्का शर्मा, वैष्णवी शर्मा, शुचि उपाध्याय, अनन्या दुबे, मोना मेश्राम, सुमन मीणा, दिशा कसाट, संपदा दीक्षित, अंजलि सिंह, अमीषा बहुखंडी और नंदनी कश्यप (विकेटकीपर)।
मीता पॉल (कप्तान), अश्वनी कुमारी (उप-कप्तान), प्रियंका लुथरा, धारा गुजर, तनुश्री सरकार, रश्मी गुढ़िया (विकेटकीपर), जिन्तिमणि कलिता, रश्मी डे, तन्मयी बेहरा, सुश्री दिब्यदर्शिनी, टिटास साधु, साइका इशाक, आरती कुमारी, ममता पासवान और प्रियंका अचार्जी।
देबस्मिता दत्ता (कप्तान), नबाम यापु (उप-कप्तान), किरणबाला हाओरुंगबाम, लालरिनफेली पौतु, रितिसिया नोंगबेट, नाजमीन खातून (विकेटकीपर), समयिता प्रधान, प्रियंका कुर्मी, विपेनी, नंदिका कुमारी, नबाम अभि, प्रणिता छेत्री, सोलिना जाबा, प्रिमुला छेत्री और रंजीता कोइजाम।
शेफाली वर्मा (कप्तान), श्वेता सहरावत (उप-कप्तान), दिया यादव, आयुषी सोनी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), एसएम सिंह, भारती रावल, बावनदीप कौर, मन्नत कश्यप, अमनदीप कौर, कोमलप्रीत कौर, अनन्या शर्मा, सोनी यादव और नज़मा, नंदिनी।
अनुजा पाटिल (कप्तान), सयाली सटघरे (उप-कप्तान), पूनम खेमनार, धरानी थप्पेटला, तेजल हसबनिस, साइमा ठाकोर, हुमैरा काजी, इरा जाधव, किरण नवगिरे, अमृता जोसेफ, केशा पटेल, अर्शिया धारीवाल, उमेश्वरी जेठवा (विकेटकीपर), सिमरन पटेल और इशिता खले।
निकी प्रसाद (कप्तान), सबिनेनी मेघना (उप-कप्तान), कमलिनी जी (विकेटकीपर), वृंदा दिनेश, युवश्री के, आशा शोभना, चल्लुरु प्रत्युषा, प्रणवी चंद्रा, सहाना पवार, सयाली अनिल लोनकर, मडिवाला ममता (विकेटकीपर), सजना सजीवन, मोनिका पटेल, शबनम शकील और अनुषा सुंदरेसन।
