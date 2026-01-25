25 जनवरी 2026,

रविवार

क्रिकेट

WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने रोका RCB का ‘विजयरथ’, 7 विकेट से जीत के साथ टॉप 2 में पहुंची, प्लेऑफ की रेस में अब भी सभी टीमें

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विजयरथ को रोक दिया है। इस टीम ने शनिवार को बीसीए स्टेडियम में खेले गए सीजन के 15वें मुकाबले को 7 विकेट से जीता। यह दिल्ली कैपिटल्स की इस सीजन 6 मुकाबलों में

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 25, 2026

WPL 2026

दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया (Photo - WPL 2026)

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विजयरथ को रोक दिया है। इस टीम ने शनिवार को बीसीए स्टेडियम में खेले गए सीजन के 15वें मुकाबले को 7 विकेट से जीता। यह दिल्ली कैपिटल्स की इस सीजन 6 मुकाबलों में तीसरी जीत है। इसी के साथ कैपिटल्स ने प्वाइंट्स टेबल में दूसरा स्थान अपने नाम कर लिया है। वहीं, आरसीबी लगातार 5 मैच जीतने के बाद पहला मुकाबला हारी है। हालांकि, यह टीम अगले दौर के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी थी।

आरसीबी की टीम 109 रन पर सिमटी

बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम 109 रन पर सिमट गई। ग्रेस हैरिस ने कप्तान स्मृति मंधाना के साथ 5.3 ओवरों में 36 रन की साझेदारी की। हैरिस 9 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। यहां से मंधाना ने जॉर्जिया वोल के साथ दूसरे विकेट के लिए 26 रन जुटाते हुए टीम को 62 के स्कोर तक पहुंचाया।

नंदिनी शर्मा ने झटके तीन विकेट

मंधाना ने 34 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 38 रन बनाए, जबकि वोल ने 11 रन और राधा यादव ने 18 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से नंदिनी शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि चिनेल हेनरी, मारिजैन कप्प और मिन्नु मणि ने 2-2 विकेट अपने नाम किए।

इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 15.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम ने 24 के स्कोर तक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (16) और लिजेली ली (6) का विकेट गंवा दिया था। यहां से लौरा वोल्वार्ड्ट ने जेमिमा रोड्रिगेज के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 गेंदों में 52 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की राह पर ला दिया।

कप्तान जेमिमा 26 गेंदों में 4 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद वोल्वार्ड्ट ने मारिजैन कप्प के साथ 35 रन की अटूट साझेदारी करते हुए कैपिटल्स को आसान जीत दिलाई। आरसीबी की तरफ से सायली सतघरे ने 2 विकेट निकाले, जबकि राधा यादव को 1 विकेट हाथ लगा।

ये भी पढ़ें

स्कॉटलैंड की एंट्री के बाद ICC ने बदला शेड्यूल, पहले दिन 3 मुकाबले, यहां देखें अपडेटेड फिक्सचर्स
क्रिकेट
Scotland Cricket team

Updated on:

25 Jan 2026 07:25 am

Published on:

25 Jan 2026 07:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने रोका RCB का ‘विजयरथ’, 7 विकेट से जीत के साथ टॉप 2 में पहुंची, प्लेऑफ की रेस में अब भी सभी टीमें

क्रिकेट

खेल

अंडर-19 वर्ल्डकप में टीम इंडिया का धमाका, 7 विकेट से हारी न्यूजीलैंड, बिना मैच जीते सुपर 6 में एंट्री, जानें कैसे

U91 Team India
क्रिकेट

स्कॉटलैंड की एंट्री के बाद ICC ने बदला शेड्यूल, पहले दिन 3 मुकाबले, यहां देखें अपडेटेड फिक्सचर्स

Scotland Cricket team
क्रिकेट

पाकिस्तान ने दी T20 वर्ल्डकप से बाहर होने की धमकी, PCB चेयरमैन नकवी ने बताया क्या है प्लान

Asia Cup Trophy Row
क्रिकेट

बांग्लादेश को ICC ने किया बाहर, स्कॉटलैंड की एंट्री! इन स्कॉटलैंड के अलावा इन टीमों की भी बल्ले-बल्ले

Bangladesh and Scotland
क्रिकेट

25 जनवरी को सिर्फ इंडिया vs न्यूजीलैंड नहीं, BBL और SA20 के फाइनल भी होंगे, जानें कहां देखें लाइव

भारतीय क्रिकेट टीम
क्रिकेट
