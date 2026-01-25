WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने रोका RCB का ‘विजयरथ’, 7 विकेट से जीत के साथ टॉप 2 में पहुंची, प्लेऑफ की रेस में अब भी सभी टीमें

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विजयरथ को रोक दिया है। इस टीम ने शनिवार को बीसीए स्टेडियम में खेले गए सीजन के 15वें मुकाबले को 7 विकेट से जीता। यह दिल्ली कैपिटल्स की इस सीजन 6 मुकाबलों में तीसरी जीत है। इसी के साथ कैपिटल्स ने प्वाइंट्स टेबल में दूसरा स्थान अपने नाम कर लिया है। वहीं, आरसीबी लगातार 5 मैच जीतने के बाद पहला मुकाबला हारी है। हालांकि, यह टीम अगले दौर के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी थी।