WPL 2026 Retention: धर्मसंकट में फंसी GT, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली प्लेयर को करना होगा बाहर!

WPL 2026 Gujarat Giants retention list: महिला विश्व कप 2025 के बाद अब सभी का ध्यान महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) पर केंद्रित है। 5 नवंबर का शाम 5 बजे सभी फ्रैंचाइजी टीमें अपनी आधिकारिक रिटेंशन सूची की घोषित करेंगी। लेकिन, इससे पहले गुजरात जायंट्स के सामने एक अजीब धर्मसंकट खड़ा हो गया। गुजरात टीम कभी भी डब्‍ल्‍यूपीएल का फाइनल नहीं खेल पाई है। वे पहले दो सीजन में अंतिम स्थान पर रही थीं। पिछले सीजन में वह शीर्ष तीन में रही। जबकि उसके पास बेथ मूनी, एशले गार्डनर, लौरा वोल्वार्ड्ट, फोएबे लिचफील्ड, डिएंड्रा डॉटिन और डेनिएल गिब्सन शीर्ष विदेशी खिलाड़ी थीं। अब उसे इनमें से सिर्फ दो को अपने पास रखना होगा।