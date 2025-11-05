Patrika LogoSwitch to English

WPL 2026 Retention: धर्मसंकट में फंसी GT, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली प्लेयर को करना होगा बाहर!

WPL 2026 Gujarat Giants retention list: गुजरात जायंट्स अपनी रिटेंशन लिस्‍ट में गार्डनर और लिचफील्ड समेत एक अनकैप्‍ड खिलाड़ी शामिल कर सकती है। जबकि वह विश्‍व कप में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली वोल्वार्ड्ट समेत चार विदेशी प्‍लेयर्स को रिलीज कर सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 05, 2025

WPL 2026 Gujarat Giants retention list

लौरा वोल्वार्ड्ट। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Giant_Cricket)

WPL 2026 Gujarat Giants retention list: महिला विश्व कप 2025 के बाद अब सभी का ध्यान महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) पर केंद्रित है। 5 नवंबर का शाम 5 बजे सभी फ्रैंचाइजी टीमें अपनी आधिकारिक रिटेंशन सूची की घोषित करेंगी। लेकिन, इससे पहले गुजरात जायंट्स के सामने एक अजीब धर्मसंकट खड़ा हो गया। गुजरात टीम कभी भी डब्‍ल्‍यूपीएल का फाइनल नहीं खेल पाई है। वे पहले दो सीजन में अंतिम स्थान पर रही थीं। पिछले सीजन में वह शीर्ष तीन में रही। जबकि उसके पास बेथ मूनी, एशले गार्डनर, लौरा वोल्वार्ड्ट, फोएबे लिचफील्ड, डिएंड्रा डॉटिन और डेनिएल गिब्सन शीर्ष विदेशी खिलाड़ी थीं। अब उसे इनमें से सिर्फ दो को अपने पास रखना होगा।

गार्डनर और लिचफील्ड हो सकती हैं रिटेन

आधुनिक क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक एश्ले गार्डनर की कप्तानी वाली गुजरात जायंट्स में कुछ बेहतरीन प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें पुनर्निर्माण की जरूरत है। इसके लिए जीटी उपलब्ध सभी पांच रिटेंशन खिलाड़ियों का उपयोग करना नहीं चाहेगी।

वह दो विदेशी समेत केवल तीन खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह एश्ले गार्डनर (3.50 करोड़ रुपये) और फोएबे लिचफील्ड (2.50 करोड़ रुपये) को रिटेन कर सकता है।

अनकैप्ड खिलाड़ियों में शबनम शकील सबसे उपयुक्त

भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों में शबनम शकील (50 लाख) सबसे उपयुक्त खिलाड़ी हो सकती हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में महिला प्रीमियम लीग में डेब्‍यू किया था और अब उन्होंने अपने खेल को और भी निखारा है। शकील अपनी 110 किमी प्रति घंटे से भी ज्‍यादा की गति के लिए जानी जाती हैं।

उन्हें भारत के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। इन तीन रिटेंशन के बाद उसके पर्स में 8.50 करोड़ रुपये ऑक्‍शन के लिए शेष रहेंगे।

लौरा वोल्वार्ड्ट समेत ये हो सकती हैं रिलीज

हाल ही में खत्‍म हुए महिला विश्‍व कप 2025 में साउथ अफ्रीका की कप्‍तान लौरा वोल्वार्ड्ट काफी शानदार फॉर्म में नजर आईं। उन्‍होंने इस टूनामेंट के 9 मैचों की 9 पारियों में 71.38 के औसत और 98.79 के स्‍ट्राइक रेट से 571 रन बनाए।

भले ही वह विश्‍व कप में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली बल्‍लेबाज रहीं, लेकिन गुजरात फ्रैंचाइजी रिटेन नहीं करना चाहेगी। इसी तरह बेथ मूनी, डिएंड्रा डॉटिन और डेनिएल गिब्सन को भी रिलीज जा किया जा सकता है।

Published on:

05 Nov 2025 02:22 pm

WPL 2026 Retention: धर्मसंकट में फंसी GT, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली प्लेयर को करना होगा बाहर!

