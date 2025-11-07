WPL 2026 Retention: लॉरा वोलवार्ड, मेग लैनिंग और दीप्ति शर्मा जैसे दिग्गज रिलीज, देखें रिटेन किए गए सभी खिलाड़ियों की लिस्ट, फ्रेंचाईजियों के पास बचा इतना पर्स

WPL 2026 Retention: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी पांच टीमों ने अपने-अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। यूपी वॉरियर्स ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपनी पूरी टीम रिलीज कर दी है। सिर्फ श्वेता सहरावत को उन्होंने अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रखा है। गुजरात जायंट्स ने लॉरा वोलवार्ड को रिटेन न करने का बड़ा फैसला लिया है। वोलवार्ड ने हाल ही में संपन्न हुए वनडे विश्व कप में सर्वोच्च स्कोरिंग की थी और दक्षिण अफ्रीका को फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन नियमों के अनुसार केवल दो विदेशी खिलाड़ियों को ही रिटेन किया जा सकता है, इसलिए जायंट्स ने बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को चुना।