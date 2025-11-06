Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

WPL 2026 retentions: UPW ने कप्तान और विश्‍व कप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ही किया रिलीज, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

WPL 2026 retentions: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के मेगा ऑक्‍शन से पहले चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि यूपी वारियर्स (UPW) ने विश्‍व कप की सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा और अपनी कप्‍तान एलिसा हीली को ही रिलीज कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 06, 2025

WPL 2026 retentions

डब्ल्यूपीएल 2026 में होगी बड़ी नीलामी। (photo - WPL official site)

WPL 2026 retentions: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का मेगा ऑक्‍शन इसी महीने के अंत में दिल्‍ली में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सभी फ्रैंचाइजी टीमों को अपनी-अपनी रिटेन प्‍लेयर की लिस्‍ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सौंपनी है। सबसे पहले यूपी वारियर्स (UPW) के खेमे से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट की मानें तो मेगा ऑक्‍शन से पहले यूपी ने विश्‍व कप की सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा और अपनी कप्‍तान एलिसा हीली को ही रिलीज करने का फैसला किया है। फ्रैंचाइजी के इस फैसले फैंस और विशेषज्ञों को हैरान है।

भारत की ऐतिहासिक 2025 महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप जीत में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गईं दीप्ति शर्मा को वारियर्स रिटेंशन सूची में पहले नामों में से एक माना जा रहा था। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, अब विश्व कप फाइनल में पांच विकेट और अर्धशतक लगाने वाली यह ऑलराउंडर अब नीलामी पूल में प्रवेश करेगी। इसके साथ उनकी कप्‍तान एलिसा हीली भी ऑक्‍शन में जाएंगी।

सिर्फ श्वेता सहरावत होंगी रिटेन

बता दें कि हीली ने शुरुआती सीजन में टीम की कप्तानी की थी, लेकिन चोट के कारण 2025 का अधिकांश समय वह टीम से बाहर रही थीं। उनके भी एक बार फिर नेतृत्व की भूमिका में वापसी की उम्मीद थी। रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता सहरावत यूपी वॉरियर्स की एकमात्र रिटेन खिलाड़ी होंगी।

संभावित रिटेंशन और शेष राशि

दिल्ली कैपिटल्स (DC) फ्रैंचाइजी एनाबेल सदरलैंड, मारिजेन कप्प, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा और निकी प्रसाद को रिटेन कर सकती है। इसके बाद उसके पर्स में 5.75 करोड़ रुपये शेष रहेंगे। वहीं, मुंबई इंडियंस (MI) हरमनप्रीत कौर, नैट साइवर-ब्रंट, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी और हेले मैथ्यूज को रिटेन कर सकती है, जिसके बाद उसके पर्स में 5.75 करोड़ रुपये बचेंगे।

यूपी वॉरियर्स का सबसे बड़ा पर्स!

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्मृति मंधाना, एलिस पेरी, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल को रिटेन करने की संभावना है। इसके बाद उसके पर्स में 6.25 करोड़ रुपये शेष रहेंगे। वहीं, गुजरात जायंट्स (GG) एश्ले गार्डनर और बेथ मूनी को रिटेन कर सकती है, जिसके बाद उसके पर्स में 9.3 करोड़ रुपये शेष बचेंगे। जबकि रिपोर्ट के अनुसार, यूपी वॉरियर्स (UPW) ने सिर्फ श्वेता सहरावत को रिटेन किया है, जिसके चलते उसके पर्स में सबसे ज्‍यादा 14.5 करोड़ रुपये बचे हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

ये भी पढ़ें

WPL 2026: RCB ने सपोर्ट स्टाफ में किया बड़ा बदलाव, तमिलनाडु के इस स्पिनर को बनाया अपना हेड कोच
क्रिकेट
WPL 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

06 Nov 2025 12:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026 retentions: UPW ने कप्तान और विश्‍व कप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ही किया रिलीज, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS 4th T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन की फिर नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

Ind vs Aus 4th T20i Pitch Report
क्रिकेट

WPL 2026: RCB ने सपोर्ट स्टाफ में किया बड़ा बदलाव, तमिलनाडु के इस स्पिनर को बनाया अपना हेड कोच

WPL 2026
क्रिकेट

शुभमन गिल से कहीं ज्यादा बेहतर हैं इन 2 ओपनर के T20i आंकड़े, एक बिना मौका मिले हुआ बाहर तो दूसरे के साथ हो रहा भेदभाव

Shubman Gill
क्रिकेट

Champions League: मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से हराया, फिल फोडेन ने दागे 2 गोल

MAN Utd vs MAN City
क्रिकेट

क्या चौथे टी20 में फेल होने पर कटेगा शुभमन गिल का पत्ता? गौतम गंभीर से लंबी बातचीत का वीडियो हुआ वायरल

Gautam Gambhir chat with Shubman Gill
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.