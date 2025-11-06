डब्ल्यूपीएल 2026 में होगी बड़ी नीलामी। (photo - WPL official site)
WPL 2026 retentions: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का मेगा ऑक्शन इसी महीने के अंत में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सभी फ्रैंचाइजी टीमों को अपनी-अपनी रिटेन प्लेयर की लिस्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सौंपनी है। सबसे पहले यूपी वारियर्स (UPW) के खेमे से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट की मानें तो मेगा ऑक्शन से पहले यूपी ने विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा और अपनी कप्तान एलिसा हीली को ही रिलीज करने का फैसला किया है। फ्रैंचाइजी के इस फैसले फैंस और विशेषज्ञों को हैरान है।
भारत की ऐतिहासिक 2025 महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप जीत में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गईं दीप्ति शर्मा को वारियर्स रिटेंशन सूची में पहले नामों में से एक माना जा रहा था। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, अब विश्व कप फाइनल में पांच विकेट और अर्धशतक लगाने वाली यह ऑलराउंडर अब नीलामी पूल में प्रवेश करेगी। इसके साथ उनकी कप्तान एलिसा हीली भी ऑक्शन में जाएंगी।
बता दें कि हीली ने शुरुआती सीजन में टीम की कप्तानी की थी, लेकिन चोट के कारण 2025 का अधिकांश समय वह टीम से बाहर रही थीं। उनके भी एक बार फिर नेतृत्व की भूमिका में वापसी की उम्मीद थी। रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता सहरावत यूपी वॉरियर्स की एकमात्र रिटेन खिलाड़ी होंगी।
दिल्ली कैपिटल्स (DC) फ्रैंचाइजी एनाबेल सदरलैंड, मारिजेन कप्प, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा और निकी प्रसाद को रिटेन कर सकती है। इसके बाद उसके पर्स में 5.75 करोड़ रुपये शेष रहेंगे। वहीं, मुंबई इंडियंस (MI) हरमनप्रीत कौर, नैट साइवर-ब्रंट, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी और हेले मैथ्यूज को रिटेन कर सकती है, जिसके बाद उसके पर्स में 5.75 करोड़ रुपये बचेंगे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्मृति मंधाना, एलिस पेरी, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल को रिटेन करने की संभावना है। इसके बाद उसके पर्स में 6.25 करोड़ रुपये शेष रहेंगे। वहीं, गुजरात जायंट्स (GG) एश्ले गार्डनर और बेथ मूनी को रिटेन कर सकती है, जिसके बाद उसके पर्स में 9.3 करोड़ रुपये शेष बचेंगे। जबकि रिपोर्ट के अनुसार, यूपी वॉरियर्स (UPW) ने सिर्फ श्वेता सहरावत को रिटेन किया है, जिसके चलते उसके पर्स में सबसे ज्यादा 14.5 करोड़ रुपये बचे हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
