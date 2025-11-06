WPL 2026 retentions: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का मेगा ऑक्‍शन इसी महीने के अंत में दिल्‍ली में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सभी फ्रैंचाइजी टीमों को अपनी-अपनी रिटेन प्‍लेयर की लिस्‍ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सौंपनी है। सबसे पहले यूपी वारियर्स (UPW) के खेमे से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट की मानें तो मेगा ऑक्‍शन से पहले यूपी ने विश्‍व कप की सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा और अपनी कप्‍तान एलिसा हीली को ही रिलीज करने का फैसला किया है। फ्रैंचाइजी के इस फैसले फैंस और विशेषज्ञों को हैरान है।