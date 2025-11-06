Patrika LogoSwitch to English

WPL 2026: RCB ने सपोर्ट स्टाफ में किया बड़ा बदलाव, तमिलनाडु के इस स्पिनर को बनाया अपना हेड कोच

रंगराजन RCB के साथ शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोच बेन सॉयर, माइक हेसन और ल्यूक विलियम्स के साथ मिलकर काम किया है। 2024 में उनकी देखरेख में ही RCB ने अपना पहला WPL खिताब जीता था। दूसरी ओर, अन्या श्रब्सोल के लिए WPL 2026 एक नई शुरुआत होगी। RCB ने उन्हें बॉलिंग कोच नियुक्त किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 06, 2025

WPL 2026

पूर्व स्पिनर मालोलन रंगराजन RCB के नए कोच नियुक्त किए गए (Photo - WPL official Site)

RCB Women's New head coach before WPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 सीजन की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए कोचिंग स्टाफ में अहम फेरबदल किया है। फ्रेंचाइजी ने इंग्लैंड की पूर्व तेज गेंदबाज और विश्व कप विजेता अन्या श्रब्सोल को नया बॉलिंग कोच बनाया है। साथ ही, तमिलनाडु के पूर्व स्पिनर मालोलन रंगराजन को हेड कोच की कमान सौंपी गई है।

ल्यूक विलियम्स WPL 2026 में उपलब्ध नहीं रहेंगे

यह बदलाव इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि मौजूदा हेड कोच ल्यूक विलियम्स WPL 2026 में उपलब्ध नहीं रहेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ जुड़े रहेंगे। WPL का शेड्यूल भी इस बार थोड़ा संशोधित किया गया है। टूर्नामेंट 8 जनवरी 2026 से शुरू होकर फरवरी की शुरुआत तक चलेगा।

अन्या श्रब्सोल बनीं गेंदबाजी कोच

रंगराजन RCB के साथ शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोच बेन सॉयर, माइक हेसन और ल्यूक विलियम्स के साथ मिलकर काम किया है। 2024 में उनकी देखरेख में ही RCB ने अपना पहला WPL खिताब जीता था। दूसरी ओर, अन्या श्रब्सोल के लिए WPL 2026 एक नई शुरुआत होगी। RCB ने उन्हें बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, जो उनकी WPL में पहली कोचिंग भूमिका है। श्रब्सोल पूर्व बॉलिंग कोच सुनैत्रा परांजपे की जगह लेंगी। कोचिंग स्टाफ में यह एकमात्र बड़ा बदलाव है, जबकि बाकी सपोर्ट स्टाफ और कोचिंग टीम यथावत रहेगी।

अन्या श्रब्सोल इंग्लैंड महिला क्रिकेट की दिग्गज तेज गेंदबाज रही हैं। उन्होंने 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। अपने करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा विकेट लिए, जो वनडे, टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में फैले हुए हैं। उनका सबसे यादगार प्रदर्शन 2017 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप फाइनल रहा, जहां लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ मैच में शानदार स्विंग गेंदबाजी से इंग्लैंड को खिताब दिलाया। उनकी सटीकता और स्विंग ने हमेशा विरोधी बल्लेबाजों को चुनौती दी।

06 Nov 2025 12:02 pm

