WPL 2026: RCB ने सपोर्ट स्टाफ में किया बड़ा बदलाव, तमिलनाडु के इस स्पिनर को बनाया अपना हेड कोच

रंगराजन RCB के साथ शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोच बेन सॉयर, माइक हेसन और ल्यूक विलियम्स के साथ मिलकर काम किया है। 2024 में उनकी देखरेख में ही RCB ने अपना पहला WPL खिताब जीता था। दूसरी ओर, अन्या श्रब्सोल के लिए WPL 2026 एक नई शुरुआत होगी। RCB ने उन्हें बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, जो उनकी WPL में पहली कोचिंग भूमिका है। श्रब्सोल पूर्व बॉलिंग कोच सुनैत्रा परांजपे की जगह लेंगी। कोचिंग स्टाफ में यह एकमात्र बड़ा बदलाव है, जबकि बाकी सपोर्ट स्टाफ और कोचिंग टीम यथावत रहेगी।