WPL पर बड़ी खबर, RCB ने 100 टी-20 इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाली पूर्व क्रिकेटर को बनाया बॉलिंग कोच

आन्या श्रुबसोले ने 15 साल के अपने इंटरनेशनल करियर में तीनों प्रारूप में कुल 227 विकेट लिए हैं। उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण क्षण महिला वनडे विश्व कप 2017 में आया, जब उनके 46 रन पर लिए गए छह विकेट ने फाइनल में भारत को जीत से दूर कर दिया था और इंग्लैंड को तीसरा बार खिताब दिलाया था। वह 2014 महिला टी-20 विश्व कप में भी सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज थीं। उन्होंने 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था।