WPL पर बड़ी खबर, RCB ने 100 टी-20 इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाली पूर्व क्रिकेटर को बनाया बॉलिंग कोच

आन्या श्रुबसोले, बॉलिंग कोच, आरसीबी महिला, WPL (Photo- IANS)
Anya Shrubsole: महिला प्रीमियर लीग के अगले सीजन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोचिंग में बड़ा बदलाव किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर आन्या श्रुबसोले को आगामी डब्ल्यूपीएल सीजन (WPL 2026) के लिए बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। उन्होंने सुनेत्रा परांजपे की जगह ली, जो 2025 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम की बॉलिंग कोच थी।
आन्या श्रुबसोले ने 15 साल के अपने इंटरनेशनल करियर में तीनों प्रारूप में कुल 227 विकेट लिए हैं। उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण क्षण महिला वनडे विश्व कप 2017 में आया, जब उनके 46 रन पर लिए गए छह विकेट ने फाइनल में भारत को जीत से दूर कर दिया था और इंग्लैंड को तीसरा बार खिताब दिलाया था। वह 2014 महिला टी-20 विश्व कप में भी सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज थीं। उन्होंने 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था।
WPL 2026 के लिए मलोलन रंगराजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मुख्य कोच है। उन्होंने कोच बेन सॉयर, माइक हेसन और ल्यूक विलियम्स के साथ काम किया है। उनकी कोचिंग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2024 में पहला महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। उस सीजन स्मृति मंधाना RCB की कप्तान थीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु WPL 2025 के प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी थी।
WPL के अगले सीजन के लिए RCB ने अन्य सपोर्ट स्टाफ में बदलाव नहीं किया है। आर मुरली धर बल्लेबाजी कोच बने रहेंगे, जबकि नवनीता गौतम टीम की हेड फीडियो के रूप में जुड़ी रहेंगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग