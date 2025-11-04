Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ड्रग्स ने बर्बाद किया दिग्गज क्रिकेटर का करियर, अब अपनी टीम के लिए कभी नहीं खेल पाएगा इंटरनेशनल मैच

Sean Williams: 39 वर्षीय सीन विलियम्स ने जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों में करीब 9000 रन बनाए और 150 विकेट चटकाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 04, 2025

Sean Williams

सीन विलियम्स, क्रिकेटर, जिम्बाब्वे (Photo Credit -IANS)

Sean Williams Drug Addiction: दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद हैरान करने वाली खबर जिम्बाब्वे से आई है। दरअसल, ड्रग्स के चलते जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान सीन विलियम्स का अंतरराष्ट्रीय करियर खतरे में पड़ गया है। उन्होंने हाल ही में ICC पुरुष टी-20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद आतंरिक जांच में पता चला कि वह नशीली दवाओं के सेवन से जूझ रहे हैं। उन्होंने संभावित डोपिंग परीक्षण से बचने के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से अपना नाम वापस ले लिया था।

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट सभी अनुबंधित खिलाड़ियों से अपेक्षा करता है कि वे व्यावसायिकता, अनुशासन, टीम प्रोटोकॉल और डोपिंग रोधी नियमों के अनुपालन के उच्च मानकों को बनाए रखें। सीन विलियम्स का अनुशासनात्मक मुद्दों और बार-बार अनुपलब्धता का इतिहास रहा है। इसका असर टीम की तैयारियों और प्रदर्शन पर पड़ा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने काफी सोच-विचार कर फैसला किया है कि सीन विलियम्स को भविष्य में टीम में नहीं चुना जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनका राष्ट्रीय टीम से नाता भी टूट जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस फैसले के बावजूद उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम उनके ठीक होने और भविष्य में उनके कामों में सफलता की कामना करते हैं।

एक नजर सीन विलियम्स के करियर पर

सीन विलियम्स ने जिम्बाब्वे के लिए 24 टेस्ट मैच में 45.25 की औसत से कुल 1946 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने 164 मैच में 37.53 की औसत से कुल 5217 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 37 अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 85 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 128.28 की स्ट्राइक रेट और 23.75 की औसत से कुल 1805 रन बनाए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से 31 अगस्त 2025 को आखिरी वनडे खेला था। वहीं, 24 टेस्ट मैच की 28 इनिंग में 26 विकेट, 164 वनडे में 86 विकेट और 85 टी-20 में 49 विकेट चटकाए हैं।

ये भी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने से चूके, इस टूर्नामेंट में महज इतनी गेंदों में लगाई फिफ्टी
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

04 Nov 2025 09:52 pm

Published on:

04 Nov 2025 09:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ड्रग्स ने बर्बाद किया दिग्गज क्रिकेटर का करियर, अब अपनी टीम के लिए कभी नहीं खेल पाएगा इंटरनेशनल मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

लीजेंड्स लीग क्रिकेट का बड़ा ऐलान, इस बार भारत के साथ इंटरनेशनल वेन्यू पर होंगे मुकाबले

LLC
क्रिकेट

फिर गरमाया एशिया कप ट्रॉफी विवाद, मोहसिन नकवी छोड़ सकते हैं आईसीसी की मीटिंग

Asia Cup Trophy Latest News
क्रिकेट

रविचंद्रन अश्विन को लेकर आई बड़ी खबर, इतिहास रचने से चूका धुरंधर क्रिकेटर!

Ravichandran Ashwin
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने से चूके, इस टूर्नामेंट में महज इतनी गेंदों में लगाई फिफ्टी

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

2 महीने में 5वीं बार होने जा रहा IND vs PAK, इस बार युवाओं पर 12 साल के सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी

Jitesh sharma leading india a in emerging asia cup 2025
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.