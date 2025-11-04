ड्रग्स ने बर्बाद किया दिग्गज क्रिकेटर का करियर, अब अपनी टीम के लिए कभी नहीं खेल पाएगा इंटरनेशनल मैच

सीन विलियम्स, क्रिकेटर, जिम्बाब्वे (Photo Credit -IANS)
Sean Williams Drug Addiction: दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद हैरान करने वाली खबर जिम्बाब्वे से आई है। दरअसल, ड्रग्स के चलते जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान सीन विलियम्स का अंतरराष्ट्रीय करियर खतरे में पड़ गया है। उन्होंने हाल ही में ICC पुरुष टी-20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद आतंरिक जांच में पता चला कि वह नशीली दवाओं के सेवन से जूझ रहे हैं। उन्होंने संभावित डोपिंग परीक्षण से बचने के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से अपना नाम वापस ले लिया था।
जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट सभी अनुबंधित खिलाड़ियों से अपेक्षा करता है कि वे व्यावसायिकता, अनुशासन, टीम प्रोटोकॉल और डोपिंग रोधी नियमों के अनुपालन के उच्च मानकों को बनाए रखें। सीन विलियम्स का अनुशासनात्मक मुद्दों और बार-बार अनुपलब्धता का इतिहास रहा है। इसका असर टीम की तैयारियों और प्रदर्शन पर पड़ा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने काफी सोच-विचार कर फैसला किया है कि सीन विलियम्स को भविष्य में टीम में नहीं चुना जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनका राष्ट्रीय टीम से नाता भी टूट जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस फैसले के बावजूद उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम उनके ठीक होने और भविष्य में उनके कामों में सफलता की कामना करते हैं।
सीन विलियम्स ने जिम्बाब्वे के लिए 24 टेस्ट मैच में 45.25 की औसत से कुल 1946 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने 164 मैच में 37.53 की औसत से कुल 5217 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 37 अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 85 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 128.28 की स्ट्राइक रेट और 23.75 की औसत से कुल 1805 रन बनाए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से 31 अगस्त 2025 को आखिरी वनडे खेला था। वहीं, 24 टेस्ट मैच की 28 इनिंग में 26 विकेट, 164 वनडे में 86 विकेट और 85 टी-20 में 49 विकेट चटकाए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग