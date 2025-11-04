ड्रग्स ने बर्बाद किया दिग्गज क्रिकेटर का करियर, अब अपनी टीम के लिए कभी नहीं खेल पाएगा इंटरनेशनल मैच

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट सभी अनुबंधित खिलाड़ियों से अपेक्षा करता है कि वे व्यावसायिकता, अनुशासन, टीम प्रोटोकॉल और डोपिंग रोधी नियमों के अनुपालन के उच्च मानकों को बनाए रखें। सीन विलियम्स का अनुशासनात्मक मुद्दों और बार-बार अनुपलब्धता का इतिहास रहा है। इसका असर टीम की तैयारियों और प्रदर्शन पर पड़ा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने काफी सोच-विचार कर फैसला किया है कि सीन विलियम्स को भविष्य में टीम में नहीं चुना जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनका राष्ट्रीय टीम से नाता भी टूट जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस फैसले के बावजूद उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम उनके ठीक होने और भविष्य में उनके कामों में सफलता की कामना करते हैं।