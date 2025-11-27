टीम इंडिया अब कैसे WTC फाइनल में बना सकती है जगह? समझें पूरा समीकरण

WTC 2025-27 Final Scenario for India: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पिछले सीजन में भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने से चूक गई थी। वहीं, इस बार साउथ अफ्रीका से 2-0 की घरेलू सीरीज में चौंकाने वाली हार के बाद भारत की तीसरी बार WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इस क्‍लीन स्‍वीप के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल में 48.15% जीत के साथ पांचवें पायदान पर पहुंच गई है। वह 2025-27 के अभियान के ठीक आधा हिस्से पर है। 18 में से 9 टेस्ट पूरे करने के बाद अब उसे टॉप दो में पहुंचने के लिए क्‍या करना होगा। आइये इसका पूरा समीकरण समझते हैं।