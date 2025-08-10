10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप के बाद भी WTC 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में नहीं खुला खाता, जानें क्‍यों

WTC 2025-27 Points Table after ZIM vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे बड़ी टेस्‍ट जीत के साथ सीरीज में 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया है। लेकिन इसके बाद भी कीवी टीम का वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में खाता नहीं खुल सका है।

भारत

lokesh verma

Aug 10, 2025

WTC 2025-27 Points Table after ZIM vs NZ 2nd Test
जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ जीत का जश्‍न मनाती न्‍यूजीलैंड की टीम। (फोटो सोर्स: ZimbabweCricket)

WTC 2025-27 Points Table after ZIM vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही न्‍यूजीलैंड ने दो मैच की सीरीज में जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप भी किया है। इसके बावजूद कीवी टीम वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में खाता नहीं खोल सकी है। वहीं, भारत ने इंग्‍लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्‍म कर WTC की पॉइंट्स टेबल में ऑस्‍ट्रेलिया और श्रीलंका के बाद तीसरा स्‍थान हासिल किया। आइये आपको भी बताते हैं कि सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप के बाद भी न्‍यूजीलैंड टीम को WTC के मौजूदा चक्र में कोई फायदा क्‍यों नहीं हुआ?

न्‍यूजीलैंड को इ‍सलिए नहीं मिला कोई अंक

बता दें कि न्‍यूजीलैंड बनाम जिम्‍बाब्‍वे टेस्‍ट सीरीज आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा नहीं थी। इस वजह से कीवी टीम को 2-0 से सीरीज जीतने के बाद भी कोई अंक नहीं मिल सका है। ऑस्ट्रेलिया इस चक्र में अब तक खेले गए सभी तीन टेस्ट मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं, श्रीलंका की टीम दो में से एक जीत और एक ड्रॉ के साथ दूसरे पायदान पर है। जबकि भारत पांच में से दो जीत, दो हार और एक ड्रॉ के साथ तीसरे तो इंग्‍लैंड की टीम चौथे पायदान पर है।

World Test Championship 2025-2027 Points Table

क्रमटीममैचजीतेहारेड्रॉरद्द मैच अंकपीसीटी
1ऑस्‍ट्रेलिया3300036100.000
2श्रीलंका210101666.670
3भारत522102846.670
4इंग्‍लैंड522102643.330
5बांग्‍लादेश20110416.670
6वेस्‍टइंडीज3030000.000
7न्‍यूजीलैंड00000000

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

10 Aug 2025 07:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप के बाद भी WTC 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में नहीं खुला खाता, जानें क्‍यों

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.