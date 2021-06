WTC Final: केएल राहुल को टीम से बाहर करने पर फूटा फैंस का गुस्सा, ट्विटर पर किए ऐसे कमेंट्स

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारत ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून से शुरू होगा। इसके लिए पिछले दिनों टीम इंडिया के 20 खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंचे। इनमें से 5 खिलाड़ी बेंच पर बैठे रहेंगे और 15 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों को बेंच पर बैठना होगा। केएल राहुल को टीम में शामिल न किए जाने से फैंस काफी नाराज हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दिए। प्रैक्टिसब मैच में केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था। इसके बावजूद उनको टीम में बाहर रखा गया है।

सोशल मीडिया पर फूटा फैंस का गुस्सा

केएल राहुल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में बेंच पर बैठना होगा। केएल राहुल को इंग्लैंड में खेलने का अनुभव भी है। इसके अलावा हाल ही मुकाबले से पहले खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच में भी राहुल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी उनको टीम से बाहर रखने पर फैंस काफी गुस्सा नजर आए और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया। फैंस ने ट्विटर पर भी प्रतिरोध किया। एक यूजर ने लिखा,' अगर केएल राहुल को अंतिम पन्द्रह में नहीं लेना था तो श्रीलंका क्यों नहीं भेजा।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,'केएल राहुल क्लासी बल्लेबाज हैं जो साहा से बेहतर हैं।' एक अन्य यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि 'अब तक इस फैक्ट से उबर नहीं पा रहा कि केएल राहुल से पहले शुभमन गिल को लिया गया है।' एक यूजर ने प्रतिक्रिेया देते हुए लिखा, 'बीसीसीआई केएल राहुल को बेंच पर बैठाना क्यों चाहती है? अगर उन्हें मौका नहीं मिला, तो श्रीलंका भेजा जा सकता था।'

If they didnt have to pick kl rahul in the 15 man squad, why didnt they send him to sri lanka ???. #KLRahul #WTC21 — CricLover4 (@2609Ridhim) June 15, 2021

What rubbish where is KL Rahul he is the classic batsman even he do better then Saha — Nilesh Kumar (@NileshK38003297) June 15, 2021

Still cant get over the fact that Gill is chosen over Kl rahul

Tf is Ravi shastri smoking man — Kushank Thacker (@KushankThacker) June 15, 2021

Why does BCCI want KL Rahul to sit on the bench? If #KLRahul didn't have a chance, he could have sent him on SL tour. — Mehboob Khán (@The_Genius17) June 15, 2021

केएल राहुल के अलावा ये खिलाड़ी भी हुए बाहर

केएल राहुल के अलावा शार्दुल ठाकुर, मयंक अग्रवाल, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को भी फाइनल के लिए टीम में नहीं चुना। इनमें से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल दोनों ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया था। वहीं मयंक अग्रवाल का टेस्ट रिकॉर्ड भी बेहतरीन रहा है।

फाइनल मुकाबले में खेलेंगे ये खिलाड़ी

जिन 15 खिलाड़ियों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए चुना गया है उनके नाम इस प्रकार हैं— रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, ऋद्धिमान साहा, हनुमा विहारी, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज।