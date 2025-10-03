Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

यश ठाकुर ने ईरानी कप में मचाई सनसनी, रेस्ट ऑफ इंडिया को सिर्फ 214 रन पर किया ढेर

ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया का मुकाबला उस सीजन की रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम से होता है। रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में उन खिलाड़ियों को मौका मिलता है, जो घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 03, 2025

Yash thakur

यश ठाकुर विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए (फोटो- IANS)

Irani Cup 2025, Vidarbha vs Rest of India: विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को ईरानी कप मुकाबले की पहली पारी में महज 214 रन पर समेट दिया है। इसी के साथ विदर्भ के पास पहली पारी के आधार पर 128 रन की बढ़त शेष है। शुक्रवार को नागपुर में मुकाबले के तीसरे दिन का खेल जारी है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए विदर्भ ने पहली पारी में 342 रन बनाए।

अथर्व ने जड़ा शानदार शतक

यह टीम 80 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से सलामी बल्लेबाज अथर्व तायडे ने यश राठौड़ के साथ चौथे विकेट के लिए 184 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यश राठौड़ ने 153 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 91 रन बनाए, जबकि अथर्व ने 283 गेंदों में 143 रन जुटाए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 15 चौके शामिल थे। विपक्षी खेमे से आकाश दीप और मानव सुथर ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि सारांश जैन ने 2 विकेट चटकाए।

इसके जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया पहली पारी में महज 69.5 ओवर ही खेल सकी। इस टीम ने संभली हुई शुरुआत के बावजूद सिर्फ 214 रन बनाए। इस टीम के लिए अभिमन्यु ईश्वरन और आर्यन जुयाल ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े। आर्यन 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन और कप्तान रजत पाटीदार ने मोर्चा संभाला। अभिमन्यु ने 112 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली, जबकि रजत पाटीदार ने 125 गेंदों में 66 रन बनाए, लेकिन टीम को लीड दिलाने में नाकाम रहे।

इनके अलावा, आकाश दीप ने 14 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि सारांश जैन और अंशुल कंबोज ने 10-10 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विदर्भ की तरफ से यश ठाकुर ने 16.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए 66 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इनके अलावा, पार्थ रेखाडे और हर्ष दुबे को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

03 Oct 2025 01:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / यश ठाकुर ने ईरानी कप में मचाई सनसनी, रेस्ट ऑफ इंडिया को सिर्फ 214 रन पर किया ढेर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ENGW vs SAW: वूमेंस वर्ल्डकप में आज होगा रोमाचंक मुकाबला, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें होंगी आमने सामने

England Women's Cricket Team
क्रिकेट

केएल राहुल ने 9 साल बाद भारतीय सरजमीं पर ठोका शतक, कपिल देव-विजय मांजरेकर की लिस्ट में हुए शामिल

KL Rahul
क्रिकेट

अश्विन के साथ बाबर और रिजवान को भी नहीं मिले खरीदार, फखर-नसीम की लगी लौटरी, जानें कितने मे बिके

ILT20 R Ashwin Goes Unsold
क्रिकेट

रणजी चैंपियन के सामने रेस्ट ऑफ इंडिया का बुरा हाल, रजत पाटीदार से हार टालने की उम्मीद

South Zone vs Central Zone Final Highlights
क्रिकेट

टीम इंडिया की राह में रोड़ा बनेंगी ये टीमें, मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए अब तक इन 17 टीमों को मिला टिकट

Team Qualified for T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.