मैं मरने जा रहा हूं… अब खाने के लिए अजनबियों पर निर्भर योगराज सिंह, बोले- युवराज और पत्नी के जाने से लगा सबसे बड़ा सदमा

Yograj Singh Latest News: युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेटर्स की बात हो या अपने परिवार की, वह हमेशा खुलकर बोलते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में 67 वर्षीय पूर्व अभिनेता-क्रिकेटर योगराज ने खुलासा किया कि उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अब हर दिन अजनबियों से खाना मिलता है और अब वह जिंदगी से ऊब चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि मैं परिवार के सभी लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगता। मैं मरने जा रहा हूं। मेरा जीवन पूरा हो गया है, भगवान जब चाहें, मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं।