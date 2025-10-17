Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

आप सभी को खुश नहीं कर सकते….टीम इंडिया की चयन की चुनौतियों पर अगरकर ने बेबाकी से रखी बात

अजीत अगरकर ने 1998 से 2007 के बीच 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 खेले। 4 जुलाई 2023 को अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बने।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 17, 2025

Ajit Agarkar

अजीत अगरकर, मुख्य चयनकर्ता, टीम इंडिया (Photo Credit - IANS)

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) ने अपनी भूमिका को अपने करियर की तमाम अन्य भूमिकाओं से चुनौतीपूर्ण माना है। एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में अजीत अगरकर ने कहा कि एक खिलाड़ी के रूप में उनकी भूमिका अब तक सबसे संतोषजनक रही है। वहीं सबसे ज्यादा चुनौती उन्हें चयनकर्ता के रूप में मिली है।

खिलाड़ी, कमेंटेटर और चयनकर्ता की तुलना पर अगरकर ने कहा, "मैं शायद पहले आसान विकल्प चुनूंगा। एक कमेंटेटर होने के नाते आप कड़ी मेहनत करते हैं, मैदान पर घंटों बिताते हैं। जब तक आप सही शब्द कह पाते हैं, आपका कोई अनादर नहीं है। एक कमेंटेटर के रूप में आपका काम पूरा हो जाता है। आप घर जा सकते हैं।"

अगरकर ने कहा, "खेलने से आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। हर बार जब आप मैदान पर कदम रखते हैं, तो आपको पता होता है कि आपका काम दांव पर है, आपकी जगह दांव पर है। एक खिलाड़ी के तौर पर आपके लिए एक बात यह है कि गेंद या बल्ला आपके हाथ में होता है। जीत और हार के बीच बहुत कम अंतर होता है, यही दांव पर होता है। अक्सर, अगर आप अच्छा खेलते हैं या कोई गलती करते हैं, तो यह तय करता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर आप कहां जाएंगे।"

यह चुनौतीपूर्ण है..

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, "एक चयनकर्ता के तौर पर एक बार जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुन लेते हैं, तो आपके हाथ में और कुछ नहीं होता। यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस समय हमारे पास कई अनुभवी क्रिकेटर हैं। बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से बाहर होती हैं। यह व्यस्त और उच्च दबाव वाला काम है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार जब आप खिलाड़ी बन जाते हैं, तो आपको पता होता है कि आप करियर को आकार दे रहे हैं। आपका लिया गया कोई भी फैसला किसी खिलाड़ी के करियर को अच्छे या बुरे तरीके से प्रभावित कर सकता है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए, एक चयनकर्ता के तौर पर आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं।"

उन्होंने कहा, "इतने सारे खिलाड़ियों का चयन एक अच्छी समस्या है। इससे प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ता है और प्रदर्शन का स्तर ऊंचा रहता है। यह खेल भारत में इतना लोकप्रिय है कि कुछ लोग आपके फैसलों की आलोचना भी करेंगे। पिछले कुछ सालों में प्रशंसकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है।"

एक नजर अजीत अगरकर के करियर पर

47 साल के अजीत अगरकर ने 1998 से 2007 के बीच 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 खेले। टेस्ट में 1 शतक की मदद से 571 रन और 58 विकेट, वनडे में 3 अर्धशतक की मदद से 1,269 रन और 288 विकेट, और टी20 में 3 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। संन्यास के बाद अगरकर कोचिंग और कमेंट्री के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। 4 जुलाई 2023 को अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बने।

ये भी पढ़ें

जितना पता है मुझे वह … मोहम्मद शमी के आरोपों पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दिया यह जवाब
क्रिकेट
Mohammed Shami

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Published on:

17 Oct 2025 09:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आप सभी को खुश नहीं कर सकते….टीम इंडिया की चयन की चुनौतियों पर अगरकर ने बेबाकी से रखी बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs IND: बदल गई टीम इंडिया की जर्सी, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत से पहले सामने आई यह तस्वीर

AUS vs IND
क्रिकेट

वर्ल्डकप 2027 खेलने के लिए रोहित-विराट को क्या करना होगा? पूर्व क्रिकेटर ने दिया जवाब

India vs Australia 2025 Series
क्रिकेट

अब एक ही मैच में मिलेगा टेस्ट और टी20 का रोमांच, क्रिकेट को मिला नया फॉर्मेट, जानें सभी नियम

india: photo ani
क्रिकेट

अफगानिस्तान से वनडे में 3-0 से क्लीन स्वीप झेलने वाली बांग्लादेश की टीम को कोच ने दी यह खास सलाह

Bangladesh vs West Indies
क्रिकेट

श्रेयस-शुभमन का शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने खड़ा किया था सबसे बड़ा स्कोर, मैच में लगे थे 27 छक्के

Shreyas Iyer
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.