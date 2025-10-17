आप सभी को खुश नहीं कर सकते….टीम इंडिया की चयन की चुनौतियों पर अगरकर ने बेबाकी से रखी बात

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, "एक चयनकर्ता के तौर पर एक बार जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुन लेते हैं, तो आपके हाथ में और कुछ नहीं होता। यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस समय हमारे पास कई अनुभवी क्रिकेटर हैं। बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से बाहर होती हैं। यह व्यस्त और उच्च दबाव वाला काम है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार जब आप खिलाड़ी बन जाते हैं, तो आपको पता होता है कि आप करियर को आकार दे रहे हैं। आपका लिया गया कोई भी फैसला किसी खिलाड़ी के करियर को अच्छे या बुरे तरीके से प्रभावित कर सकता है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए, एक चयनकर्ता के तौर पर आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं।"