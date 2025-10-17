Patrika LogoSwitch to English

जितना पता है मुझे वह … मोहम्मद शमी के आरोपों पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दिया यह जवाब

मोहम्मद शमी ने भारत के लिए आखिरी बार इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। उसके बाद से वह भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 17, 2025

Mohammed Shami

मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Ajit Agarkar on Mohammed Shami: अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया है। ऐसे में हाल ही में उन्होंने भारतीय चयनकर्ताओं को निशाने पर लेते हुए कहा था कि बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलना इस बात का सबूत है कि वह फिट हैं। अगर मैं चार दिवसीय मैच खेल सकता हूं तो 50 ओवर का क्रिकेट भी खेल सकता हूं। चयनकर्ताओं को फिटनेस के बारे में जानकारी देना उनका काम नहीं है।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम में मोहम्मद शमी का चयन नहीं किए जाने पर सवाल उठे थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन के बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बताया था कि मोहम्मद शमी की फिटनेस के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला है। जितना पता है मुझे वह फिट नहीं है। वहीं, मोहम्मद शमी की ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने के बाद अब एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इस पर खुलकर बात की।

मोहम्मद शमी के आरोपों पर क्या बोले अगरकर?

अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अगर किसी तरह की शिकायत है तो मुझसे बात की जा सकती है। उनका फोन चालू रहता है। अगर वह मुझसे बात कहते तो मैं उन्हें जवाब देता। मेरा मतलब है कि अगर वह यहां होते तो मैं उनसे बात करता। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या बात कही, मुझे नहीं पता। शायद मैं पढ़ता तो उन्हें कॉल करता। खिलाड़ियों के लिए मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है।

इस दौरान अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ की भी। उन्होंने कहा, भारत के लिए उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो फिर उनसे बात करने की जरूरत है। इंग्लैंड दौरे से पहले कहा गया था कि अगर वह फिट है तो खिलाड़ियों संग जाएंगे। बदकिस्मती से वह फिट नहीं थे और भारत का घरेलू सीजन अभी शुरू हुआ है।

आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी भारत के लिए आखिरी बार इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे। मोहम्मद शमी ने आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 में दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बाद चोट के चलते वह लंबे समय से टीम से बाहर थे। जहां तक टेस्ट की बात है तो वह जून 2023 से भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं।

रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोका पहला दोहरा शतक
क्रिकेट
Rajat Patidar

Updated on:

17 Oct 2025 05:48 pm

Published on:

17 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जितना पता है मुझे वह … मोहम्मद शमी के आरोपों पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दिया यह जवाब

