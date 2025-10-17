जितना पता है मुझे वह … मोहम्मद शमी के आरोपों पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दिया यह जवाब

Ajit Agarkar on Mohammed Shami: अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया है। ऐसे में हाल ही में उन्होंने भारतीय चयनकर्ताओं को निशाने पर लेते हुए कहा था कि बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलना इस बात का सबूत है कि वह फिट हैं। अगर मैं चार दिवसीय मैच खेल सकता हूं तो 50 ओवर का क्रिकेट भी खेल सकता हूं। चयनकर्ताओं को फिटनेस के बारे में जानकारी देना उनका काम नहीं है।