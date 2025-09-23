इस विज्ञापन ने बढ़ाई युवराज सिंह की टेंशन, 7 घंटे तक हुई पूछताछ, 5,000 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का हो चुका है पर्दाफाश

यूएई में इस सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के संस्थापकों में से एक के द्वारा दिए गए भव्य स्वागत के बाद ईडी ने ऐप के खिलाफ जांच शुरू की। इस जांच में यूएई और पाकिस्तान में चल रहे 5,000 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। अभिनेता सोनू सूद बुधवार को जांच एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश हो सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से भी विज्ञापनों में उनके द्वारा समर्थित एक अनधिकृत गेमिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी की पूछताछ हुई।