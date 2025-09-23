Patrika LogoSwitch to English

इस विज्ञापन ने बढ़ाई युवराज सिंह की टेंशन, 7 घंटे तक हुई पूछताछ, 5,000 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का हो चुका है पर्दाफाश

ऐप कंपनी का मुख्यालय साइप्रस में है और यह सबसे बड़े ऑनलाइन कैसीनो में से एक है। कंपनी स्पेन और फ्रांस में फुटबॉल टीमों को प्रायोजित करने के लिए जानी जाती है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 23, 2025

Yuvraj Singh ED Enquiry
युवराज सिंह ने ED ने की पूछताछ (फोटो- iANS)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह से ईडी ने नई दिल्ली में 1xबेट अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। युवराज ने पूछताछ के दौरान कंपनी के प्रचार में अपनी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सात घंटे की पूछताछ के बाद युवराज को ईडी कार्यालय से बाहर निकलते देखा गया।

पूर्व क्रिकेटर, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा पूछताछ की गई हस्तियों और खेल जगत के सितारों की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं। इनमें से अधिकांश को ऐप के प्रचार के लिए उनके विज्ञापनों के संबंध में संघीय एजेंसी द्वारा तलब किया गया है। सूत्रों ने बताया कि उनसे अभिनेत्री और प्रभावशाली व्यक्ति अन्वेषी जैन से भी पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि दोनों हस्तियों से व्यक्तिगत जानकारी और आधार व पैन जैसे दस्तावेज साझा करने को कहा गया।

सोनू सूद से भी हो सकती है पूछताछ

यूएई में इस सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के संस्थापकों में से एक के द्वारा दिए गए भव्य स्वागत के बाद ईडी ने ऐप के खिलाफ जांच शुरू की। इस जांच में यूएई और पाकिस्तान में चल रहे 5,000 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। अभिनेता सोनू सूद बुधवार को जांच एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश हो सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से भी विज्ञापनों में उनके द्वारा समर्थित एक अनधिकृत गेमिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी की पूछताछ हुई।

अधिकारी ने बताया कि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज को 1xबेट नामक ऐप के साथ उनके विज्ञापन अनुबंध पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए जांच एजेंसी ने तलब किया था। राष्ट्रीय राजधानी में ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के बाद धवन से कथित तौर पर घंटों पूछताछ की गई। धवन के अलावा, पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से भी हाल ही में 1xबेट मामले में ईडी ने पूछताछ की थी।

1xबेट इंडिया वेबसाइट का दावा है कि कंपनी अपने पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को कई खेल सट्टेबाजी विकल्प प्रदान करती है। यह एविएटर गेम ऑनलाइन, क्रिकेट बेटिंग लाइन और ऑनलाइन कैसीनो स्लॉट जैसे खेलों को सूचीबद्ध करता है और फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और ई-स्पोर्ट्स जैसे खेल आयोजनों पर टेलीग्राम भुगतान के माध्यम से दाव स्वीकार करता है।

ऐप कंपनी का मुख्यालय साइप्रस में है और यह सबसे बड़े ऑनलाइन कैसीनो में से एक है। कंपनी स्पेन और फ्रांस में फुटबॉल टीमों को प्रायोजित करने के लिए जानी जाती है। कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के बाद, कंपनी को यूके, अमेरिका, रूस, स्पेन और फ्रांस से अपनी सेवाएं वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

23 Sept 2025 09:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इस विज्ञापन ने बढ़ाई युवराज सिंह की टेंशन, 7 घंटे तक हुई पूछताछ, 5,000 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का हो चुका है पर्दाफाश

