‘ये मर जाएगा…’  अभिषेक शर्मा को लेकर युवराज सिंह का चौंकाने वाला खुलासा

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)
Yuvraj Singh on Abhishek Sharma: भारत के सबसे विस्फोटक टी20 बल्लेबाजों में से एक अभिषेक शर्मा ने हाल ही में खत्म हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जमकर गर्दा उड़ाया है। उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह टी20 में खास क्यों हैं? अभिषेक के करियर को पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने युवराज सिंह ने दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। युवी उनके गुरु ही नहीं, बल्कि उनके कई राज भी जानते हैं। युवी ने इस युवा स्टार बल्लेबाज के अपने बैट्स से लगाव को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक कार्यक्रम में जहां अभिषेक भी मौजूद थे, युवी ने बताया कि आप अभिषेक से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई उनसे उनका बैट नहीं ले सकता। ये मर जाएगा, पिट जाएगा, रो देगा... लेकिन अपना बैट नहीं देगा।
युवराज ने बताया कि ढेर सारे बैट्स होने के बावजूद अभिषेक उन्हें खजाने की तरह संभाल कर रखते हैं। अगर उसके पास दस बल्ले भी हों तो भी वह कहेगा कि उसके पास सिर्फ दो ही हैं। उसने मेरे बहुत सारे बल्ले लिए हैं, लेकिन अपने बल्ले कभी नहीं छोड़े। युवी ने यह मजेदार खुलासा अभिषेक के ब्रिस्बेन में इतिहास रचने के कुछ ही दिनों बाद किया है।
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ गाबा में खेले गए पांचवें टी20 में अभिषेक ने सिर्फ 528 गेंदों में एक हजार रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही वह गेंदों के लिहाज से 1,000 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाला दुनिया का सबसे तेज खिलाड़ी बन गए।
बारिश के कारण मैच सिर्फ 4.5 ओवर के बाद ही रोक दिया गया, लेकिन अभिषेक और शुभमन ने भारत की नई सलामी जोड़ी के रूप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और मैच रुकने से पहले 52 रन ठोक डाले। दोनों ने मिलकर पूरी सीरीज में 188 रन बनाए। मेजबान टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज में किसी भी जोड़ी के ये सर्वाधिक रन हैं।
उन्होंने इस मामले में इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स के 187 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
आईसीसी की मौजूदा टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभिषेक शीर्ष पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में कैनबरा में खेले गए पहले मैच में 19 रन, मेलबर्न में खेले गए दूसरे मैच में 68 रन, तीसरे मैच में 25 रन, चौथे मुकाबले में 28 रन और आखिरी मुकाबले में नाबाद 23 रन की पारी खेली। इस तरह पूरी सीरीज में उन्होंने 163 रन बनाए।
