‘ये मर जाएगा…’  अभिषेक शर्मा को लेकर युवराज सिंह का चौंकाने वाला खुलासा

Yuvraj Singh on Abhishek Sharma: भारत के सबसे विस्फोटक टी20 बल्लेबाजों में से एक अभिषेक शर्मा ने हाल ही में खत्‍म हुए ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर जमकर गर्दा उड़ाया है। उन्‍होंने एक बार फिर साबित किया कि वह टी20 में खास क्‍यों हैं? अभिषेक के करियर को पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने युवराज सिंह ने दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। युवी उनके गुरु ही नहीं, बल्कि उनके कई राज भी जानते हैं। युवी ने इस युवा स्टार बल्‍लेबाज के अपने बैट्स से लगाव को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक कार्यक्रम में जहां अभिषेक भी मौजूद थे, युवी ने बताया कि आप अभिषेक से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई उनसे उनका बैट नहीं ले सकता। ये मर जाएगा, पिट जाएगा, रो देगा... लेकिन अपना बैट नहीं देगा।