उनका घर मेरे नाम से चल रहा है… धनश्री वर्मा के बेवफाई वाले आरोपों पर युजवेंद्र चहल ने तोड़ी चुप्पी

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)
Yuzvendra Chahal vs Dhanashree Verma: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का भले ही तलाक हो गया हो, लेकिन दोनों के बीच तल्खी अभी कम नहीं हुई है। इसी बीच चहल ने आखिरकार अपनी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा को लेकर चल रही चर्चाओं और उनके अलग होने के बाद बेवफाई की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। धनश्री ने हाल ही में 'राइज़ एंड फ़ॉल' शो में कुब्रा सैत से बातचीत के दौरान कहा था कि शादी के दो महीने बाद ही उन्होंने चहल को धोखा देते हुए पकड़ा था। अब युजी ने अरोपों को खारिज किया है।
अटकलों को खारिज करते हुए चहल ने इन दावों को "निराधार और थकाऊ" बताया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने जीवन के इस दौर से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने एचटी से बातचीत में कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूं और मैं धोखा नहीं देता। अगर कोई दो महीने में ही धोखा करता है तो इतना लंबा रिश्ता चलता क्या? मेरे लिए यह अध्याय खत्म हो चुका है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूं और बाकी सभी को भी ऐसा करना चाहिए।
चार साल से ज्यादा चली अपनी शादी पर विचार करते हुए युजी ने कहा कि धोखाधड़ी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी शादी को साढ़े चार साल हो गए थे। अगर दो महीने में धोखा हुआ होता, तो कौन जारी रखता? मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं अतीत से निकल चुका हूं। लेकिन, कुछ लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं... उनका घर मेरे नाम से चल रहा है तो वे ऐसा करना जारी रख सकते हैं। मुझे इसकी कोई चिंता या असर नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि ये आखिरी बार है, जब वह अपने अतीत के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस अध्याय को भूल चुका हूं। कोई कुछ भी कह देता है और सोशल मीडिया पर चल जाता है। 100 बातें चलती हैं, लेकिन सच्चाई केवल एक ही है और जो मायने रखती हैं, वे इसे जानते हैं। मेरे लिए अध्याय बंद हो गया है। मैं इसे फिर कभी नहीं बोलना चाहता। उन्होंने अंत में कहा कि मैं अपने जीवन और अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं।
