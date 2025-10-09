उनका घर मेरे नाम से चल रहा है… धनश्री वर्मा के बेवफाई वाले आरोपों पर युजवेंद्र चहल ने तोड़ी चुप्पी

Yuzvendra Chahal vs Dhanashree Verma: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का भले ही तलाक हो गया हो, लेकिन दोनों के बीच तल्खी अभी कम नहीं हुई है। इसी बीच चहल ने आखिरकार अपनी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा को लेकर चल रही चर्चाओं और उनके अलग होने के बाद बेवफाई की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। धनश्री ने हाल ही में 'राइज़ एंड फ़ॉल' शो में कुब्रा सैत से बातचीत के दौरान कहा था कि शादी के दो महीने बाद ही उन्‍होंने चहल को धोखा देते हुए पकड़ा था। अब युजी ने अरोपों को खारिज किया है।