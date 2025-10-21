Patrika LogoSwitch to English

ZIM vs AFG, One-off Test: बेन करन के शतक से मजबूत स्थिति में जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान पर हार का खतरा मंडरा रहा

ZIM vs AFG: जिम्बाब्वे की ओर से सलामी बल्लेबाज बेन करन ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। उन्होंने पहली पारी में 256 गेंदों का सामना किया और 15 चौकों की मदद से 121 रन बनाए।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 21, 2025

Ben Curran

बेन करन, क्रिकेटर, जिम्बाब्वे (Photo Credit- IANS)

ZIM vs AFG, One-off Test: जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मंगलवार को दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लिए थे। इब्राहिम जादरान 25 और गुरबाज 7 रन बनाकर नाबाद हैं। अब्दुल मलिक 2 रन बनाकर आउट हुए।

इससे पहले जिम्बाब्वे की पहली पारी 359 रन पर समाप्त हुई। जिम्बाब्वे के लिए सलामी बल्लेबाज बेन करन ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। करन ने 256 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 121 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत ही जिम्बाब्वे 359 रन बना सकी और पहली पारी के आधार पर अफगानिस्तान पर 232 रन की बढ़त ले सकी।

जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 88 गेंद पर 65 रन की पारी खेली। इसके अलावा निक वालेच ने 49, ब्रैंडन टेलर ने 32, और ब्रैड इवांस ने नाबाद 35 रन की पारी खेली। अफगानिस्तान के लिए जियाउर रहमान ने 7, इस्मत आलम ने 2, और शराफुद्दीन अशरफ ने 1 विकेट लिए।

इससे पहले अफगानिस्तान की पहली पारी 127 रन पर समाप्त हुई थी। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 37 और अब्दुल मलिक ने 30 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस ने 5, ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3, और तिनाका चिवांगा ने 1 विकेट लिए।

बेन करन के पिता और भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं। लेकिन बेन करन अपने परिवार में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट और वनडे में शतक है। बेन करन के पिता केविन करन जिम्बाब्वे के लिए खेले हैं, जबकि उनके भाई सैम और टॉम करन इंग्लैंड के लिए खेलते हैं।

अफगानिस्तान अभी भी 198 रन पीछे

जिम्बाब्वे इस मैच पर मजबूत पकड़ बना चुकी है। मैच में तीन दिन बाकी है। अगर अफगानिस्तान दूसरी पारी में असाधारण खेल का प्रदर्शन करेगी, तभी वो अपनी हार टाल सकती है। अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे की बढ़त खत्म करने के लिए अभी भी 198 रन बनाने हैं।

ICC Rankings: स्मृति मंधाना टॉप पर बरकरार, इस भारतीय ऑलराउंडर ने भी लगाई तगड़ी छलांग
क्रिकेट
Smriti Mandhana

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

21 Oct 2025 10:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ZIM vs AFG, One-off Test: बेन करन के शतक से मजबूत स्थिति में जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान पर हार का खतरा मंडरा रहा

