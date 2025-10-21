ZIM vs AFG, One-off Test: बेन करन के शतक से मजबूत स्थिति में जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान पर हार का खतरा मंडरा रहा

ZIM vs AFG, One-off Test: जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मंगलवार को दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लिए थे। इब्राहिम जादरान 25 और गुरबाज 7 रन बनाकर नाबाद हैं। अब्दुल मलिक 2 रन बनाकर आउट हुए।