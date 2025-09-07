Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

सिकंदर रजा ने श्रीलंका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ZIM vs SL 2nd T20i Highlights: श्रीलंका के खिलाफ जिम्‍बाब्‍वे ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। जिम्‍बाब्‍वे के कप्‍तान सिकंदर रजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही रजा ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

भारत

lokesh verma

Sep 07, 2025

ZIM vs SL 2nd T20i Highlights
जिम्‍बाब्‍वे टीम के कप्‍तान सिकंदर रजा। (फोटो सोर्स: IANS)

ZIM vs SL 2nd T20i Highlights: जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच हरारे में शनिवार को खेला गया। जिम्बाब्वे ने मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की। जिम्बाब्वे की जीत के हीरो कप्तान सिकंदर रजा रहे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। सिकंदर रजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट लिए। रजा ने कामिंदु मेंडिस, श्रीलंकाई कप्तान चारिथ असलंका और दुष्मंथा चमीरा को आउट किया। श्रीलंका के खिलाफ टी20 में जिम्बाब्वे के किसी भी गेंदबाज का यह सर्वश्रेष्ठ स्पेल है। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए रजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

श्रीलंका का दूसरा न्‍यूनतम स्‍कोर

मैच पर नजर डालें तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका 17.4 ओवर में 80 रन पर सिमट गई। कामिल मिशारा 20, कप्तान चरिथ असालंका 18 और दाशुन सनाका 15 के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। टी20 फॉर्मेट में श्रीलंका का यह दूसरा न्यूनतम स्कोर है। इसके पहले जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका 77 पर सिमटी थी।

जिम्‍बाब्‍वे की शानदार गेंदबाजी

कप्तान सिकंदर रजा ने चार ओवर में महज 11 रन देते हुए तीन विकेट अपने नाम किए तो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस ने भी घातक गेंदबाजी की। इवांस ने 2.4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट चटकाए। जबकि ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2 और सीन विलियम्स ने 1 विकेट अपने नाम किया।

शुरुआत अच्‍छी न होने के बावजूद 5 विकेट से जीती जिम्‍बाब्‍वे

महज 81 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने अपने शुरुआती 3 विकेट महज 27 के स्कोर पर खो दिए। यहां पर मैच फंसता हुआ दिख रहा था। लेकिन ब्रायन बेनेट 19, रेयान बर्ल नाबाद 20 और ताशिंगा के नाबाद 21 रन की मदद से जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया। बर्ल और ताशिंगा के बीच 23 रन की अहम साझेदारी हुई।

आज खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला

जिम्बाब्वे की जीत के साथ इस टी20 सीरीज का रोमांच बढ़ गया। सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई। आखिरी और तीसरा निर्णायक मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। खिताब जीतने के लिए दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जिम्‍बाब्‍वे की टीम ने अप्रत्‍याशित प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

07 Sept 2025 06:31 am

Hindi News / Sports / Cricket News / सिकंदर रजा ने श्रीलंका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट