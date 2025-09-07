सिकंदर रजा ने श्रीलंका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ZIM vs SL 2nd T20i Highlights: जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच हरारे में शनिवार को खेला गया। जिम्बाब्वे ने मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की। जिम्बाब्वे की जीत के हीरो कप्तान सिकंदर रजा रहे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। सिकंदर रजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट लिए। रजा ने कामिंदु मेंडिस, श्रीलंकाई कप्तान चारिथ असलंका और दुष्मंथा चमीरा को आउट किया। श्रीलंका के खिलाफ टी20 में जिम्बाब्वे के किसी भी गेंदबाज का यह सर्वश्रेष्ठ स्पेल है। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए रजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।