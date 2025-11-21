Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर रचा इतिहास, सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सबको चौंकाया

Sri Lanka vs Zimbabwe Highlights: जिम्बाब्वे ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उसने श्रीलंका के खिलाफ 67 रनों के अंतर से जीत दर्ज की है। ये जीत किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी जीत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 21, 2025

Sri Lanka vs Zimbabwe Highlights

श्रीलंका के ख्लिाफ जीत की खुशी मनाते जिम्‍बाब्‍वे के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: cricbuzz)

Sri Lanka vs Zimbabwe Highlights: जिम्बाब्वे ने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ यादगार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 67 रन से हराते हुए इतिहास रच दिया है। टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में जिम्‍बाब्‍वे ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन लगाए थे। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम महज 95 रन पर ही ढेर हो गई। जिम्‍बाब्‍वे की जीत के हीरो सिकंदर रजा रहे, जिन्‍होंने बल्‍ले से 47 रन की पारी खेली और एक अहम विकेट भी अपने नाम किया। ये जिम्बाब्वे की श्रीलंका पर तीसरी टी20 जीत रही। इस क्रिकेट फॉर्मेट में किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ जिम्‍बाब्‍वे की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है।

जिम्‍बाब्‍वे की खराब शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी जिम्‍बाब्‍वे की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसने पावरप्‍ले में ही महज 40 के स्‍कोर पर दो अहम विकेट गंवा दिए। इसके बाद बेनेट और रजा ने तीसरे विकेट के लिए 61 रन की पार्टनरशिप की। बेनेट (49) 101 के स्‍कोर पर हसरंगा का शिकार हुए।

इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और जिम्‍बाब्‍वे की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना पाई। सिकंदर रजा ने जहां 47 रन की पारी खेली तो वहीं, श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा (3/32) और ईशान मलिंगा (2/27) ने शानदार गेंदबाजी की।

श्रीलंका ने महज 25 रन पर गंवाए तीन विकेट

163 का टारगेट श्रीलंका के लिए बहुत ज्‍यादा साबित हुआ। ज़िम्बाब्वे के बॉलर्स ने शुरू से ही दबदबा बनाया। रिचर्ड नगारवा ने पहले ही ओवर में पथुम निसांका का विकेट निकाल दिया। कुसल परेरा दूसरे ओवर में टिनोटेंडा मापोसा का शिकार हुए, जबकि कुसल मेंडिस सातवें ओवर में रन आउट हो गए, जिससे श्रीलंका 25/3 पर बुरी तरह से लड़खड़ा गया।

ब्रैड इवांस ने की घातक गेंदबाजी

इसके बाद ब्रैड इवांस आए और अपनी कम इकॉनमी से श्रीलंका को पूरे समय प्रेशर में रखा। उन्होंने भानुका राजपक्षे के डिफेंस को भेदा और फिर बाद में वापस आकर ईशान मलिंगा और महेश तीक्षना के विकेट लिए। श्रीलंका की चेज की रफ़्तार पूरे मैच में धीमी रही। श्रीलंका की ओर से दासुन शनाका ने 34 रन की पारी खेली। वहीं, जिम्‍बाब्‍वे की ओर से ब्रैड इवांस 3 और नगारवा 2 विकेट चटकाए।

ये भी पढ़ें

Rising Asia Cup Live Streaming: कब और कितने बजे से देखें भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल? जानें पूरी डिटेल
क्रिकेट
IND a vs BAN A

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

21 Nov 2025 08:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर रचा इतिहास, सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सबको चौंकाया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG 1st Test Lunch: पहले दिन लंच तक इंग्लैंड 105/4, स्टार्क ने झटके तीन विकेट; रूट-क्राउली बिना खाता खोल आउट

क्रिकेट

Ind vs SA 2nd Test Playing 11: गुवाहाटी टेस्ट में 2 बड़े बदलावों के साथ उतरेगा भारत! जानें कौन होगा IN और कौन OUT

Ind vs SA 2nd Test Playing 11
क्रिकेट

‘सैंडपेपर’ को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद, स्टीव स्मिथ ने मोंटी पनेसर का भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ाया मजाक

Steve Smith
क्रिकेट

क्रिकेट पर प्रदूषण की मार, BCCI का बड़ा एक्शन, भारी स्मोग और पॉल्यूशन के चलते दिल्ली से यहां शिफ्ट हुए मैच

क्रिकेट

रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को इस लीग के लिए DC ने बनाया अपना मेंटर

Shoaib Akhtar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.