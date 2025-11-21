जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर रचा इतिहास, सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सबको चौंकाया

Sri Lanka vs Zimbabwe Highlights: जिम्बाब्वे ने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ यादगार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 67 रन से हराते हुए इतिहास रच दिया है। टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में जिम्‍बाब्‍वे ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन लगाए थे। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम महज 95 रन पर ही ढेर हो गई। जिम्‍बाब्‍वे की जीत के हीरो सिकंदर रजा रहे, जिन्‍होंने बल्‍ले से 47 रन की पारी खेली और एक अहम विकेट भी अपने नाम किया। ये जिम्बाब्वे की श्रीलंका पर तीसरी टी20 जीत रही। इस क्रिकेट फॉर्मेट में किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ जिम्‍बाब्‍वे की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है।