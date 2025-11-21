जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर रचा इतिहास, सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सबको चौंकाया

श्रीलंका के ख्लिाफ जीत की खुशी मनाते जिम्बाब्वे के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: cricbuzz)
Sri Lanka vs Zimbabwe Highlights: जिम्बाब्वे ने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ यादगार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 67 रन से हराते हुए इतिहास रच दिया है। टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन लगाए थे। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम महज 95 रन पर ही ढेर हो गई। जिम्बाब्वे की जीत के हीरो सिकंदर रजा रहे, जिन्होंने बल्ले से 47 रन की पारी खेली और एक अहम विकेट भी अपने नाम किया। ये जिम्बाब्वे की श्रीलंका पर तीसरी टी20 जीत रही। इस क्रिकेट फॉर्मेट में किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ जिम्बाब्वे की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसने पावरप्ले में ही महज 40 के स्कोर पर दो अहम विकेट गंवा दिए। इसके बाद बेनेट और रजा ने तीसरे विकेट के लिए 61 रन की पार्टनरशिप की। बेनेट (49) 101 के स्कोर पर हसरंगा का शिकार हुए।
इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना पाई। सिकंदर रजा ने जहां 47 रन की पारी खेली तो वहीं, श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा (3/32) और ईशान मलिंगा (2/27) ने शानदार गेंदबाजी की।
163 का टारगेट श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। ज़िम्बाब्वे के बॉलर्स ने शुरू से ही दबदबा बनाया। रिचर्ड नगारवा ने पहले ही ओवर में पथुम निसांका का विकेट निकाल दिया। कुसल परेरा दूसरे ओवर में टिनोटेंडा मापोसा का शिकार हुए, जबकि कुसल मेंडिस सातवें ओवर में रन आउट हो गए, जिससे श्रीलंका 25/3 पर बुरी तरह से लड़खड़ा गया।
इसके बाद ब्रैड इवांस आए और अपनी कम इकॉनमी से श्रीलंका को पूरे समय प्रेशर में रखा। उन्होंने भानुका राजपक्षे के डिफेंस को भेदा और फिर बाद में वापस आकर ईशान मलिंगा और महेश तीक्षना के विकेट लिए। श्रीलंका की चेज की रफ़्तार पूरे मैच में धीमी रही। श्रीलंका की ओर से दासुन शनाका ने 34 रन की पारी खेली। वहीं, जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस 3 और नगारवा 2 विकेट चटकाए।
