सिकंदर रजा का तूफानी शतक, जिम्बाब्वे के अलावा सिर्फ इस टीम ने टी-20I में पार किया है 300 का स्कोर

कप्तान सिकंदर रजा ने 43 गेंदों पर 133 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे जिम्बाब्वे ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी टेस्ट देश द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले, नेपाल ने 2023 में हांगझाऊ एशियाई खेलों के दौरान मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाकर सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड बनाया था। जिम्बाब्वे ने रिकॉर्ड तोड़ पारी में सबसे ज्यादा छक्के (27) लगाए। नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 26 छक्के लगाकर पहले यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वोच्च टीम स्कोर जिम्बाब्वे 344/4 vs गाम्बिया – 2024 नेपाल 314/3 vs मंगोलिया – 2023 भारत 297/6 vs बांग्लादेश – 2024 अफगानिस्तान 278/3 vs आयरलैंड – 2019 चेक रिपब्लिक 278/4 vs तुर्किये – 2019

मलेशिया 268/4 vs थाइलैंड – 2023 इंग्लैंड 267/3 vs वेस्टइंडीज – 2023 सिकंदर रजा ने रचा इतिहास जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने महज 33 गेंद में शतक जड़ा। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में किसी भी बल्लेबाज का बनाया गया दूसरा सबसे तेज शतक है। एस्टोनियाई बल्लेबाज साहिल चौहान ने सायप्रस के खिलाफ मात्र 27 गेंद में शतक ठोका था। इतना ही नहीं सिकंदर रजा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। कप्तान रजा ने नामीबिया के जॉन निकोल लोफ्टी इटन की बराबरी की। इटन ने नेपाल के खिलाफ 33 गेंद पर शतक जड़ा था। सिकंदर रजा ने नाबाद 133 रन की पारी के दौरान 7 चौके और 15 छक्के लगाए।