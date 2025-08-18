Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Jhunjhunu: बुखार में तप रही थी नाबालिग बेटी, घर में घुसकर युवक ने किया बलात्कार, मजदूरी करने गई थी मां

Minor Girl Rape Accused Arrested: जब वह काम पर गई थी उस वक्त उसकी बड़ी बेटी बुखार की वजह से घर पर अकेली थी। तभी आरोपी घर में घुसा और नाबालिग के साथ बलात्कार किया।

झुंझुनू

Akshita Deora

Aug 18, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Rape Case: झुंझुनूं जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीमार हालत में घर पर अकेली बालिका से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने टोंक जिले से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी जैसाराम उर्फ रणजीत को मालपुरा टोंक से दबोचा। वह मूल रूप से बंजारा की ढाणी डूंगरी कलां का निवासी है।

थानाधिकारी हरजिंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां मजदूरी करती है और पिछले छह महीने से परिवार समेत झुंझुनूं में रह रही है। 31 जुलाई 2025 को जब वह काम पर गई थी उस वक्त उसकी बड़ी बेटी बुखार की वजह से घर पर अकेली थी। तभी आरोपी घर में घुसा और नाबालिग के साथ बलात्कार किया।

घटना के तुरंत बाद पीड़िता की मां ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने IPC की संबंधित धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी की तलाश के लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिसके कारण पुलिस को पता चला कि आरोपी टोंक जिले के मालपुरा में छिपा हुआ है। इसके बाद टीम ने वहां दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर झुंझुनूं लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

