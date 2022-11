शादी समारोह में 'मटन' के लिए मारपीट, जमकर चले लात-घूसे, 13 लोग जख्मी

Submitted by:

Published: Nov 11, 2022 11:51:38 am

Fight for Mutton in Wedding Ceremony: शादी समारोह में मटन के लिए मारपीट का एक मामला बिहार के सुपौल से सामने आया है। इस मारपीट में 13 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

Bihar: Fight for Mutton at Wedding Ceremony in Supaul, 13 people Injured