फरार विधायक अनंत सिंह से पूछताछ में जुटी दिल्ली पुलिस, साकेत कोर्ट ने मांगी जानकारी

नई दिल्ली। बिहार के मोकामा से फरार निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ( MLA Anant Singh ) ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया है।

इस दौरान साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि वे ब्योरा पेश करने में देरी क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा है क्योंकि अनंत सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया कि उन्होंने विधायक की तस्वीर बिहार पुलिस को भेज दी है और वहां से विवरण मांगा है।

Saket Court asks Delhi Police as to why they are delaying in presenting the details. Court asks is it because Anant Singh is an influential person. Delhi Police replies they've forwarded his photograph to #BiharPolice &sought details from there. Police also demands for his custody https://t.co/7HoId9YvYr

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बिहार के विधायक अनंत सिंह के खिलाफ पूरी जानकारी और मामले का विवरण इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। पुलिस को 30 मिनट का समय दिया गया है।

दिल्ली पुलिस अब अनंत सिंह से पूछताछ कर रही है। विधायक ने आज साकेत कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी।

अनंत सिंह के घर से पुलिस ने एके-47 राइफल और बम बरामद किया था। तब से विधायक फरार चल रहे थे।

इससे पहले गुरुवार को अनंत सिंह का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमे वह यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें अदालत पर विश्वास है।

Independent MLA from Bihar Anant Singh has today moved a surrender application in Delhi's Saket Court. Singh was absconding for last few days after an FIR was lodged against him under UAPA Act, following a raid at his residence in which an an AK-47 was recovered (file pic) pic.twitter.com/w5uxvKsKQG