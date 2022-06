दिल्लीः पत्नी ने मारा एक थप्पड़ तो पति ने पीट-पीटकर ले ली जान, पहले दोनों ने पी थी शराब

देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पति ने पत्नी की केवल इस बात पर हत्या कर दी उसने मामूली विवाद में पति को एक थप्पड़ मार दी थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi Husband Kills Wife After She Slapped Him Police Arrested