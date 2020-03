दिल्ली: संसद भवन से 3 जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, जांच के बाद छोड़ा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) से अभी-अभी बड़ी खबर सामने आई है। यहां संसद भवन ( Parliament House ) के गेट से एक संदिग्ध युवक गिरफ्तार किया गया है।

युवक के पास से तीन जिंदा कारतूस ( live rounds ) मिले हैं। यह युवक संसद भवन के गेट नंबर आठ ( Parliament House Gate no. 8 )से अंदर जाने का प्रयास कर रहा था।

गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मियों को जब उस पर शक हुआ तो उन्होंने उसको रोक लिया और पुलिस ( Delhi Police ) को मामले की सूचना दी।

Delhi Police: Akhtar Khan, who was held by security personnel while he was entering Parliament in possession of 3 live rounds in his pocket, today, has been released after verification. https://t.co/9q2keUW7XR

पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम अख्तर बताया है। अख्तर गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। हालांकि बाद में शख्स को रिहा कर दिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया की शख्स इन कारतूस को अपने पर्स से निकालना भूल गया था।

Delhi Police: One person, Akhtar Khan was entering Parliament through Gate-8 today, he had 3 live rounds in his pocket which were detected by security personnel that he said he had forgotten to take out before entering. He was later handed over to police & interrogated. pic.twitter.com/amqES7szZA