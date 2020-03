दिल्ली हिंसा: गोकुलपुरी नाले से मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Natinoal Capital Delhi ) के उत्तरी-पूर्वी इलाकों ( North East Delhi ) में भड़की हिंसा ( Delhi Violence ) में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है।

इसी बीच रविवार को दिल्ली स्थित गोकुलपुरी ( Gokulpuri ) इलाके के नाले से एक शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाल का पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

Delhi: Heavy police deployment in Shaheen Bagh as a precautionary measure, even after Hindu Sena yesterday called off protest site clearance call pic.twitter.com/5LVwLcaaoO