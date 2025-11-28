Nagaur: ‘ठीक होने के बाद फिर मारेंगे…’, मानसिक रूप से कमजोर युवक को नग्न अवस्था में उल्टा लटकाकर पीटा, दी धमकी

अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती पीड़ित का फोटो: पत्रिका
Miscreants Beaten Mentally Challenged Youth: डीडवाना शहर में 3 बदमाशों ने मानसिक रूप से कमजोर एक युवक को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित की पीठ से लेकर पैरों तक गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की स्थिति गंभीर होने के बावजूद पुलिस में शिकायत भी नहीं की गई।
परिजनों के अनुसार पीड़ित युवक प्रकाश भोला (मानसिक रूप से कमजोर) है। बदमाशों ने बुधवार रात करीब 8 बजे प्रकाश (19) को एक कैफे में ले जाकर घूंसे और चांटे मारे। इसके बाद उसे जबरन अपने साथ नमक झील (खारड़ा क्षेत्र) में ले गए। वहां बदमाशों ने प्रकाश के कपड़े उतरवाकर उसे उल्टा लटकाया और बेल्ट से लंबे समय तक पिटाई की।
पीड़ित ने एक बदमाश का नाम चंदू बताया, जबकि दो अन्य बदमाशों के नाम वह नहीं बता सका। पीड़ित के पिता राजकुमार के अनुसार मारपीट में शामिल एक अन्य बदमाश ने अपने मोबाइल की डीपी पर गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की फोटो लगा रखी है। बदमाशों ने धमकी दी कि ठीक होने के बाद उसे और उसके पिता को फिर से मारा जाएगा।
बदमाश मेरे बेटे को उठाकर नमक झील क्षेत्र में ले गए। वहां उसके कपड़े फाड़कर उसे उल्टा लटकाया और बेल्ट से मारपीट की। नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर पर चोटें हैं। बदमाशों ने धमकी दी है कि ठीक होने पर उसे फिर मारेंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे।
राजकुमार गौड, पीड़ित का पिता
मामले को लेकर अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजेंद्र सिंह कमांडो, थानाधिकारी
पीड़ित को जिस तरह बेरहमी से पीटा गया, इसके बावजूद घटना के अगले दिन शाम तक भी पुलिस में शिकायत नहीं की गई। आशंका है कि पीड़ित बदमाशों के भय के कारण पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग इसे दबाव, तो कुछ बदमाशों का डर बता रहे हैं।
