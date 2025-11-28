Nagaur: ‘ठीक होने के बाद फिर मारेंगे…’, मानसिक रूप से कमजोर युवक को नग्न अवस्था में उल्टा लटकाकर पीटा, दी धमकी

परिजनों के अनुसार पीड़ित युवक प्रकाश भोला (मानसिक रूप से कमजोर) है। बदमाशों ने बुधवार रात करीब 8 बजे प्रकाश (19) को एक कैफे में ले जाकर घूंसे और चांटे मारे। इसके बाद उसे जबरन अपने साथ नमक झील (खारड़ा क्षेत्र) में ले गए। वहां बदमाशों ने प्रकाश के कपड़े उतरवाकर उसे उल्टा लटकाया और बेल्ट से लंबे समय तक पिटाई की।