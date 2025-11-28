भाई अनमोल की गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर लॉरेंस को एक और बड़ा झटका, ये खास गुर्गा गिरफ्तार, बड़ा इनाम था…

इस गैंग का इतिहास भीलवाड़ा में हरी तंवर से शुरू हुआ था, जिसकी कमान बाद में विनोद मांडली और फिर उसकी हत्या के बाद प्रदीप ने संभाल ली थी। प्रदीप गुर्जर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी सचिन थापन के लिए एक सक्रिय कड़ी के रूप में काम कर रहा था। वह कोटपूतली, बहरोड, बानसूर, भीलवाड़ा और गुड़गांव के युवकों को संगठित कर रहा था। उल्लेखनीय है कि कोटपूतली के ही हैरी बॉक्सर को राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। हैरी बॉक्सर… लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य है और कई बड़े मामलों में उसका नाम आ चुका है। हैरी बॉक्सर और प्रदीप गुर्जर का भी कनेक्शन तलाश किया जा रहा है।