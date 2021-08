Extortion Case: वसूली मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर की बढ़ी मुश्किल, लुकआउट नोटिस जारी

नई दिल्ली। सवा सौ करोड़ रुपए की वसूली ( Extortion Case ) से जुड़े मामले में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) की मुश्किल बढ़ गई है। ठाणे पुलिस ने पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ लुकआउट नोटिस (Look out circular) जारी किया है। ठाणे के पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह ने इस बात की जानकारी दी।

विवादों में आए सीनियर आईपीएस (IPS) परमबीर सिंह के खिलाफ यह नोटिस उस मामले को लेकर जारी किया गया है, जिसमें उन पर 1.25 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप है।

