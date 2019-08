दिल्ली: चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात जाकिर नगर इलाके में एक चार मंजिला इमारत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में ले लिया। आनन-फानन में लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है।

पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि 20 लोगों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

