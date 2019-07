CCD के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने खुदकुशी की, 36 घंटे बाद नदी में मिला शव

नई दिल्‍ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे ( CCD Owner VG Siddhartha ) के मालिक वीजी सिद्धार्थ का शव बरामद हुआ है। वीजी सिद्धार्थ का शव बुधवार तड़के दक्षिण कन्नड़ जिले के कोटेपुरा इलाके में नेत्रवती नदी से मिला।

करीब दो सौ लोगों का दल मेंगलुरु के पास नेत्रवती नदी में उनकी तलाश कर रहा था।

सिद्धार्थ के लापता होने की सूचना के बाद से पुलिसकर्मी, तटरक्षक बल, गोताखोर और मछुआरे सहित लगभग 200 लोग नदी के उस इलाके में खोजबीन में लगे हुए थे जहां कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ ( CCD Owner VG Siddhartha ) के नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही थी।

Karnataka: Body of VG Siddhartha, founder of Café Coffee Day and son-in-law of former CM SM Krishna, has been found on the banks of Netravati River near Hoige Bazaar in Mangaluru pic.twitter.com/J1yDvK2COg

दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त शशिकांत सेंथिल ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि एक शव मिला है जो कैफे कॉफी डे ( CCD ) के मालिक वीजी सिद्धार्थ का लगता है।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री यूटी खदेर ने इस बात की पुष्टि की है कि नेत्रवती नदी में मिला शव सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ की है। उन्होंने बताया है कि मैंगलूरु में सिद्धार्थ का एक पारिवारिक सदस्य उनके परिवार के संपर्क में है।

कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्‍णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ लापता

Mangaluru Police Commissioner Sandeep Patil: We found the body early morning today. It needs to be identified, we have already informed the family members. We are shifting the body to Wenlock Hospital. We will continue further investigation. #Karnataka pic.twitter.com/bViP94Mpit