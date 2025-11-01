ओडिशा से राजस्थान में गांजा तस्करी; जुड़े हैं चित्तौड़-भीलवाड़ा के तार, ​पुलिस ने किया रैकेट का खुलासा

जानकारी के अनुसार ओडिशा का विशाखापट्टनम गांजा सप्लाई का प्रमुख केन्द्र हैं। जहां से गांजे की खेप ट्रक और अन्य संसाधनों के जरिए चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में लाई जाती है और वहां से प्रदेश के अन्य इलाकों में तस्करी के जरिए बड़ी मात्रा में गांजे की सप्लाई की जाती है। भीलवाड़ा जिले में भी पुलिस तस्करी के जरिए ले जाया जा रहा गांजा जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अमूमन रात को बारह बजे बाद ही वह गांजे की तस्करी करते हैं। उड़ीसा में स्थायी ठिकाने हैं, जहां से गांजा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह गांजा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा लाकर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है। हालत यह है कि कई केबिनों में गांजे की पुड़िया आसानी से उपलब्ध हो जाती है।