Ganja Smuggling: ओडिशा से राजस्थान तक पहुंचा 5 करोड़ का गांजा, कंटेनर से मिली 1014 किलो की खेप

Rajasthan police bust: जयपुर/झुंझुनूं. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) जयपुर और झुंझुनूं पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से 1014 किलो अवैध गांजा बरामद कर दो आरोपियों को गिरतार किया है। बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रक में बने गुप्त चैंबर में छिपा रखा था गांजा।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार रात को एजीटीएफ टीम व पुलिस ने स्टेट हाईवे 37बी पर झुंझुनूं-सीकर बोर्डर के पास नाकाबंदी की। इसी दौरान सीकर की तरफ से आ रहे एक कंटेनर को रुकवाने का प्रयास किया गया। लेकिन चालक कंटेनर को भगा ले गया। पुलिस पीछा करती रही और रात करीब दो बजे ताल बस स्टैंड से आगे मंडावरा की तरफ देव पशु आहार दुकान के सामने ट्रक को रोक लिया गया। तलाशी लेने पर कंटेनर के भीतर गुप्त तहखाने में बनाई गई लेयरिंग में रखे 34 कट्टों से पार्सलनुमा पैकेट बरामद हुए। जिनमें गांजा भरा हुआ था।