Operation Manuhar: नशे के खिलाफ राजस्थान पुलिस का क्रांतिकारी कदम

Anti Drug Campaign: जयपुर. शादी-विवाह, जन्मदिन, मृत्यु, जागरण और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अब मनुहार के नाम पर नशा परोसने वालों की खैर नहीं है। जोधपुर रेंज में नशे के खिलाफ एक नई मुहिम "ऑपरेशन मनुहार" शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। इस अभियान की थीम "जीरो टॉलरेंस, जीरो न्यूसेंस" पर आधारित है। इस अभियान को जोधपुर रेंज पुलिस के महानिरीक्षक राजेश मीना के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है। यह अभियान सामाजिक आयोजनों में नशीले पदार्थों की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए जन-जागरण और सख्त कार्रवाई पर केंद्रित है।
ऑपरेशन मनुहार एक विशेष पुलिस अभियान है, जो जोधपुर रेंज में नशे की रोकथाम के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य मृत्यु, शादी समारोह, जन्मदिन पार्टी, भजन-जागरण और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में परोसे जाने वाले मादक पदार्थों की प्रथा को खत्म करना है।
यह अभियान न केवल नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर निगरानी रखता है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाकर लोगों को इस कुप्रथा से दूर करने का प्रयास करता है। सख्त विधिक कार्रवाई और जनसहभागिता के माध्यम से यह अभियान नशे को जड़ से उखाडऩे का संकल्प लेता है।
इस अभियान के तहत विशेष रूप से निम्नलिखित मादक पदार्थों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो सामाजिक आयोजनों में परोसी जाने की कुप्रथा के तहत सामने आए हैं।
अफीम- अफीम के बीज और इसके उत्पाद, जो नशे के लिए उपयोग किए जाते हैं।
डोडा चूरा- अफीम के पौधे से प्राप्त डोडा चूरा, जो नशे का एक आम स्रोत है और स्थानीय स्तर पर प्रचलित है।
अन्य मादक पदार्थ- इसमें शराब, गांजा, और अन्य नशीली दवाइयां भी शामिल हो सकती हैं, जो आयोजनों में अवैध रूप से परोसी जाती हैं।
महानिरीक्षक राजेश मीना ने बताया कि इन पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सामाजिक आयोजनों में इनका प्रचलन समाज के लिए खतरा बन गया है। इसलिए, आयोजनों पर सघन निगरानी रखी जाएगी, और यदि किसी में इन नशीले पदार्थों के परोसने के साक्ष्य मिलते हैं, तो सभी आयोजकों के खिलाफ सामूहिक रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीना ने जनता से अपील की है कि वे इस मुहिम में सहयोग करें और नशे की कुप्रथा को समाप्त करने में पुलिस का साथ दें। इस अभियान से उम्मीद है कि जोधपुर रेंज नशे से मुक्त और स्वस्थ समाज की दिशा में एक नई मिसाल कायम करेगा।
जनता को इस अभियान में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यदि किसी को किसी आयोजन में मादक द्रव्य परोसे जाने की जानकारी मिलती है, तो वह रेंज पुलिस नियंत्रण कक्ष के टेलिफोन नंबर 0291-2650811 या वाट्सएप नंबर 9530441828 पर सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोग बिना डर के आगे आएं।