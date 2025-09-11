Operation Manuhar: नशे के खिलाफ राजस्थान पुलिस का क्रांतिकारी कदम

महानिरीक्षक राजेश मीना ने बताया कि इन पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सामाजिक आयोजनों में इनका प्रचलन समाज के लिए खतरा बन गया है। इसलिए, आयोजनों पर सघन निगरानी रखी जाएगी, और यदि किसी में इन नशीले पदार्थों के परोसने के साक्ष्य मिलते हैं, तो सभी आयोजकों के खिलाफ सामूहिक रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीना ने जनता से अपील की है कि वे इस मुहिम में सहयोग करें और नशे की कुप्रथा को समाप्त करने में पुलिस का साथ दें। इस अभियान से उम्मीद है कि जोधपुर रेंज नशे से मुक्त और स्वस्थ समाज की दिशा में एक नई मिसाल कायम करेगा।