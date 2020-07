Stand Up Comedian को Video बनाकर दी रेप की धमकी, गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। गुजरात पुलिस ( Gujarat Police ) ने 26 वर्षीय एक शख्स को इंस्टाग्राम पर एक विवादित वीडियो अपलोड करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। दरअसल वडोदरा के रहने वाले इस शख्स ने स्टैंडअप कॉमेडियन ( Stand Up Comedian ) को इस वीडियो के जरिए रेप की धमकी दी थी। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ( NCW ) ने गुजरात पुलिस के प्रमुख को लिखा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस शिकायत के बाद ही गुजरात पुलिस ने कदम उठाते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, वड़ोदरा के शुभम मिश्रा ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने कॉमेडियन अग्रीमा जोशुआ को रेप की धमकी दी थी।

Vadodara City Police took suo moto action in respect of an abusive, threatening video which was uploaded and shared on Social media by Shubham Mishra.



We have detained him and initiated legal process for registration of FIR against him under relevent section of IPC and IT act. pic.twitter.com/XM6J8y4nDx