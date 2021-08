Gurugram: किरायेदार से अवैध संबंधों के शक में बहू और बच्चों समेत 5 की बेरहमी से हत्या, मकान मालिक का सरेंडर

नई दिल्ली। दिल्‍ली से सटे गुरुग्राम ( Gurugram ) से दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक मकान मालिक ने किरायेदार से अवैध संबंध के शक में अपनी बहू समेत पांच लोगों की हत्या कर डाली।

मरने वालों में दो महिलाएं, दो बच्‍चे और एक पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद मकान मालिक ने खुद ही थाने जाकर सरेंडर भी कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Haryana | Gurugram police recovered 4 bodies from a house in Rajendra Park area



We've recovered 4 bodies & the accused has been rounded up. A child is injured & being treated in hospital. Prima facie it looks like a sharp weapon was used for the killings: Deepak Saran, DCP West pic.twitter.com/AkZjL0YGZK