IS कासरगोड मॉड्यूल: NIA ने केरल से रियास अबू बकर को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( nia ) ने केरल से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ( ISIS ) के कासरगोड मॉड्यूल के एक और आतंकी को दबोचा है। एजेंसी ने आईएस से संबंध रखने वाले रियास अबू बकर नाम के शख्स को केरल से गिरफ्तार किया। मंगलावर को उसे कोच्चि की एक अदालत में एनआईए पेश करेगी। रविवार को भी एजेंसी ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।

Kerala: NIA arrested one Riyas Aboobacker in connection with Kasaragod ISIS terror module case. He would be produced in a court in Kochi tomorrow