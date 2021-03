जम्मू-कश्मीर: सोपोर आतंकी हमले में चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, ड्यूटी टाइम में लापरवाही का आरोप

नई दिल्ली। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सोमवार को हुए आतंकवादी हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक विशेष पुलिस अधिकारी ( PSO ) और एक नगर पार्षद की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आतंकवादी हमले में मारे गए पार्षद की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। इस हमले में एक नागरिक के घायल होने की खबर भी है। वहीं, इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी टाइम पर लापरवाही बरतने का आरोप है।

जम्मू-कश्मीर: सोपोर में नगर परिषद कार्यालय पर आतंकी हमला, पार्षद समेत दो की मौत

Directed SSP Sopore to suspend 4 PSOs of protected persons who were present there and didn’t retaliate appropriately: IGP Kashmir Vijay Kumar



(File photo) pic.twitter.com/Qh1eVO2LY7