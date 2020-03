Jammu-Kashmir: मुठभेड़ में हिजबुल और लश्कर के 4 आतंकी ढेर, अनंतनाग-कुलगाम में इंटरनेट सेवाएं बंद

नई दिल्ली। रविवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गुए आतंकियों में लश्कर और हिजबुल के आतंकी शामिल थे। अनंतनाग में हुई इस मुठभेड़ के बाद अनंतनाग और कुलगाम में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

इस मुठभेड़ के बारे में कश्मीर जोन पुलिस अधिकारी की और से बताया गया है कि अनंतनाग जिले के डायलगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा चार आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहार सेना और पुलिस का सर्च आपरेशन जारी है।

Kashmir Zone Police: Four terrorists have been neutralized by security forces and police in Dialgam area of Anantnag district. pic.twitter.com/SMDpg9qcKJ