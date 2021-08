Jammu-Kashmir: कुलगाम में BSF के काफिले पर आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में घिरे 3 आतंकी

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस से ठीक तीन दिन पहले आतंकियों ने एक बार कायराना हरकत का परिचय देते हुए जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बीएसएफ के जवानों पर हमला बोला है। आतंकी हमले ( Terrorist Attack ) में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इस घटना के बाद सुरक्षाबलों के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ ( Encounter ) जारी है। बताया जा रहा है कि तीन आतंकियों को सेना के जवानों ने घेर लिया है।

ताजा अपडेट के मुताबिक बीएसएफ के काफिले पर ये हमला दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मालपोरा काजीगुंड के पास श्रीनगर-जम्मू हाइवे पर हुई है। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले के बाद सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया है।

Terrorists fired upon BSF convoy in Kulgam. No injury reported. However, terrorists trapped. Exchange of Fire is going on. Reinforcement reached. Senior officers of police, CRPF & Army are present at the spot: IGP Kashmir Vijay Kumar to ANI



