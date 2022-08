कर्नाटकः NGO की आड़ में चला रहा था सेक्स रैकेट, नौकरी का भरोसा देकर 25 वर्षीय महिला की कई बार लूटी अस्मत

NGO Owner in Sex Racket: कर्नाटक पुलिस ने एक गैर सरकारी संगठन के मालिक और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन पर एक 25 वर्षीय महिला को जबरन देह व्यापार में धकेलने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है।

NGO Owner in Sex Racket: गैर सरकारी सगंठन (NGO) के जरिए समाज में व्यापत कुरीतियों, कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कई एनजीओ ऐसे भी हैं, जिसकी आड़ में गैरकानूनी और अनैतिक काम किए जा रहे हैं। एक ऐसे ही एनजीओ संचालक के कुत्सित कारनामे का खुलासा कर्नाजटका पुलिस ने किया है। कर्नाटक की पुलिस ने एक एनजीओ के संचालक को उसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। एनजीओ संचालक पर आरोप है कि वो एनजीओ की आड़ में सेक्स रैकेट चलाता था। उसके खिलाफ एक महिला ने शिकायत भी की है।

Karnataka NGO Owner Gets Woman Gangraped, Forces Her into Prostitution; Arrested