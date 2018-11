कश्मीर: बडगाम में सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी सफलता, दो आतंकियों को उतारा मौत के घाट

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान तीन आतंकियों को मार गिराया है। यहां सुरक्षाबलों को तीन आतंकियों के एक घर में छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने एरिया में सर्च आॅपरेशन शुरू किया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय जवानों ने भी जवाबी गोलीबारी की, जिसमें दो आतंकी ढेर हो गए। वहीं, सुरक्षाबलों ने अभी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की है, जिसके चलते पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए सर्च आॅपरेशन शुरू किया गया है। इस बीच स्थानीय लोगों से मुठभेड़ वाले इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ कराने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले भी भारतीय जवानों ने पाक सेना के इन मंसूबों को नेस्तानाबूद करते हुए कई आतंकियों को निशाना बनाया था।

Jammu and Kashmir: Encounter breaks out between terrorists and security forces at Zagoo Arizal area of Budgam. 2-3 terrorists are reportedly trapped. More details awaited. pic.twitter.com/sPr2E3LE79